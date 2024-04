Terraform Labs et Do Kwon reconnus coupables de fraude

Un jury de New York a reconnu Terraform Labs et son co-fondateur, Do Kwon, coupables d'avoir trompé les investisseurs sur la stabilité de UST.

Tl;dr Chute du stablecoin UST de Terra, catastrophique, en 2022.

Un jugement significatif pour la surveillance des cryptomonnaies a été établi.

Kwon, le contrôleur de Terraform, fait face à une extradition imminente.

Des informations trompeuses concernant la stabilité du stablecoin UST ont été soulignées.

La fracassante chute du stablecoin de Terra : Un choc pour l’industrie des cryptomonnaies

L’effondrement du stablecoin UST de Terra en 2022 a été un chapitre sombre pour le territoire des cryptomonnaies. Cette chute mémorable, qui a engendré des pertes de 40 milliards de dollars pour les investisseurs, ne passa pas inaperçue. Une onde de choc a frappé le secteur des cryptomonnaies.

Vers une surveillance plus stricte des cryptos ?

Le verdict résultant d’un procès de deux semaines pourrait bien marquer un tournant pour la SEC (Securities and Exchange Commission). « L’ambition de la SEC de renforcer la surveillance de l’espace des monnaies numériques s’est vue confirmée », dit-on. Cette décision constitue une victoire importante pour l’organisme.

En outre, ce jugement pourrait présager des issues des procès criminels à venir contre Do Kwon aux États-Unis et en Corée du Sud, des régions où les critères pour établir la culpabilité sont plus rigoureux.

Kwon en pleine tourmente

Ayant le contrôle de 92% de Terraform Labs, Kwon fait face à un dilemme complexe. Il a été arrêté au Monténégro pour usage d’un faux passeport et est maintenant menacé d’extradition vers les États-Unis ou la Corée du Sud.

Compte tenu de la découverte de preuves de fraude, ses chances d’être extradé vers l’un de ces pays ont augmenté à la suite d’une décision récente de la Cour Suprême du Monténégro, qui contredit ses précédentes demandes de transfert vers Séoul.

Par ailleurs, le verdict a montré que Kwon et son entreprise avaient fait de fausses allégations concernant l’utilisation de la technologie blockchain de Terraform par Chai, une application de paiement largement utilisée en Corée.

Des informations trompeuses et un stablecoin instable

L’aspect peut-être le plus notable de ce scandale. Les détails troublants qui ont été révélés sur la teneur des déclarations erronées de Kwon avec la “stable” coin de UST. Contrairement à ce qui avait été promis, le stablecoin ne maintenait pas une valeur constante par rapport au dollar américain en utilisant des algorithmes. Une véritable déception pour les investisseurs.