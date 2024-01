Terraform Labs, entreprise de crypto en faillite, dépose le bilan aux États-Unis

Do Kwon, le co-fondateur, est toujours incarcéré au Monténégro pour avoir utilisé des passeports falsifiés.

Tl;dr Terraform Labs, lié à l’effondrement d’une cryptomonnaie, dépose le bilan.

L’ex-CEO Do Kwon, arrêté pour fraude, est toujours en détention.

Terraform Labs a une valeur estimée entre 100 et 500 millions de dollars.

Des procès similaires touchent Coinbase, Bankman-Fried et Mashinsky.

Le naufrage de Terraform Labs

À la suite de l’effondrement de ses cryptomonnaies, TerraUSD et Luna, ayant engendré une perte sèche de 40 milliards de dollars sur le marché cryptographique, Terraform Labs a fini par déposer le bilan sous le régime de la protection du chapitre 11. Cette société cryptographique est estimée entre 100 et 500 millions de dollars pour ses actifs et passifs, avec un nombre de créanciers avoisinant les 100 à 199.

Do Kwon, ancien PDG et cofondateur, est désigné comme l’actionnaire majoritaire à 92 %. Son adresse est enregistrée à Singapour, où la compagnie est incorporée.

Poursuites judiciaires pour Do Kwon

D’après Bloomberg, Do Kwon, détenu depuis son arrestation en mars dernier au Monténégro pour voyage avec faux passeports, attend son extradition vers les États-Unis. Il y sera jugé pour fraude en valeurs mobilières. Il est également recherché en Corée du Sud pour des charges similaires. Ces accusations ont précipité Do Kwon, sa famille et une partie de l’équipe de Terraform Labs à se réfugier à Singapour entre avril et mai 2022.

Le scandale des cryptomonnaies à l’échelle globale

Do Kwon n’est pas le seul à voir son avenir en suspens dans l’industrie cryptographique. Sam Bankman-Fried, connu pour avoir créé FTX, ainsi que Alex Mashinsky, l’ancien dirigeant de Celsius Network, sont, eux aussi, dans le collimateur de la justice.

Parallèlement à cela, Coinbase reste engagé dans une bataille judiciaire avec la SEC, accusé d’avoir opéré illégalement une bourse de valeurs mobilières nationales, un courtier et une agence de compensation non enregistrés.