HashKey, l’échange de crypto de Hong Kong, devient global avec une licence aux Bermudes

L'échange de cryptomonnaie HashKey prévoit de globaliser ses activités avec une nouvelle entreprise à destination des investisseurs de détail qualifiés.

Tl;dr HashKey lance une nouvelle entreprise appelée HashKey Global.

L’échange offrira un accès à plus de 20 devises.

HashKey gère actuellement des actifs dépassant 2 milliards HK$.

La compagnie prévoit de lever des fonds supplémentaires cette année.

L’avènement de HashKey Global

Le géant de l’échange de crypto-monnaies à Hong Kong, HashKey a officiellement annoncé le lancement de sa nouvelle initiative nommée HashKey Global. Cette nouvelle entreprise, avec une portée internationale, est la preuve de la volonté de la plateforme de renforcer sa position sur le marché mondial de la crypto-monnaie.

Une offre de devises ambitieuse

Dans une conversation avec le Hong Kong Economic Journal, Livio Weng, directeur d’exploitation de HashKey Group, a révélé que la nouvelle plateforme offrira initialement “accès à plus de 20 devises”. Grâce à la licence de protection des investisseurs en actifs numériques des Bermudes, HashKey Global offrira ces services exclusivement aux investisseurs de détail qualifiés. De plus, des plans pour l’introduction de futurs produits financiers, de staking et d’autres, sont prévus pour le trimestre suivant.

Gestion d’actifs et perspectives de croissance

Weng a également partagé des informations concernant l’échelle de gestion des actifs de HashKey. La compagnie gère actuellement un portefeuille allant au-delà de 2 milliards HK$ (environ 255 millions de dollars). Incroyablement, cette somme est projetée pour quadrupler à 8 milliards HK$ d’ici à la fin de 2024.

Parallèlement à ses ambitions globales, la compagnie a réitéré son engagement envers sa base à Hong Kong, avec une concentration stratégique sur la région Asie-Pacifique ces cinq prochaines années.

A la recherche de financement

Dans l’optique de soutenir son développement, HashKey envisage de lever des fonds supplémentaires d’ici à la fin de cette année. Les négociations sont en cours avec des investisseurs potentiels, mais le montant exact du financement n’a pas encore été révélé. Cependant, certaines rumeurs suggèrent une somme qui pourrait dépasser les 100 millions de dollars levés lors du précédent tour de financement de série A, qui valorisait l’entreprise à plus de 1,2 milliard de dollars.