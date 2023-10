Les premières livraisons du Tesla Cybertruck auront lieu le 30 novembre prochain. La marque poursuit aussi ses investissements dans l'IA.

Après moult péripéties, le Tesla Cybertruck est enfin prêt à arpenter les routes publiques. Et ce, dès la fin de cette année. Les livraisons du tant attendu SUV électrique de la marque commenceront le 30 novembre, avant que le véhicule n’entre véritablement en production l’année prochaine dans Gigafactory du Texas.

Dans le même temps, l’architecture électrique du Cybertruck est en pleine refonte pour gérer le standard 800 V, contre 400 V pour le modèle actuel. De nombreux véhicules électrique de luxe – de la Audi e-Tron au GMC Hummer – utilise une architecture 800 V, ce qui permet de recharger plus rapidement de plus grandes batteries.

Pour tous ses modèles actuels, la production et les livraisons sont en baisse ce trimestre, environ 7 %, soit 30 000 unités, par rapport au deuxième trimestre, mais ces chiffres restent plus élevés que par rapport à l’année passée, en progression d’environ 100 000 unités par rapport à 2022. Le constructeur a aussi diminué plusieurs fois les prix de ses véhicules cette année, d’abord en mars, puis en septembre et une fois encore au début du mois d’octobre. La Tesla Model X, par exemple, était proposée au début de l’année à 120 990 $. Elle est vendue aujourd’hui 79 990. Les Model S (désormais 74 990 $), Model Y (52 490 $, -24 % par rapport à janvier) et Model 3 (38 990, -17 %) ont toutes vu leurs prix diminuer. Elon Musk avait expliqué être tout à fait prêt à faire baisser les prix et réduire les marges si cela entraînait davantage de ventes.

Q3 Shareholder Update → https://t.co/sXBSeLibSL

—

Highlights

Cybertruck production remains on track for later this year, with first deliveries scheduled for November 30th at Giga Texas.

Production of our higher density 4680 cell is progressing as planned & we continue building… pic.twitter.com/FqpseLujaA

— Tesla (@Tesla) October 18, 2023