Les premières images du Twitter à la sauce Instagram fuitent. Vers un énième clone de Twitter ?

Après qu’Elon Musk a finalisé le rachat de Twitter au mois d’octobre dernier, Meta, la société de Mark Zuckerberg, commençait, selon de nombreuses rumeurs, à travailler sur sa propre plateforme sociale similaire. Nom de code, Project 92. Pendant une réunion interne ce jeudi, le directeur produit de Meta, Chris Cox, présentait un certain nombre de maquettes montrant l’interface aux employés présents, et ceux-ci se sont rapidement retrouvés en ligne.

Les premières images du Twitter à la sauce Instagram fuitent

L’existence du projet avait été officiellement confirmée en mars dernier lorsque la firme de Menlo Park déclarait à des journalistes : “Nous explorons l’idée d’un réseau social décentralisé autonome pour partager des publications textuelles. Nous pensons qu’il y a une opportunité pour un espace dédié dans lequel les créateurs et les personnalités publiques pourraient partager des publications sur leurs centres d’intérêt.” Un ensemble de designs partagé en interne en mai s’est d’ailleurs aussi retrouvé en ligne.

Vers un énième clone de Twitter ?

Cette nouvelle plateforme, à laquelle Chris Cox fait référence comme “[leur] réponse à Twitter“, sera donc une application indépendante, basée sur Instagram et intégrant ActivityPub, le même protocole réseau que celui qui alimente Mastodon. Les images qui ont fuité montrent notamment l’écran de connexion sécurisée, le fil principal, qui a l’air de ressembler énormément à ce qui existe sur l’app mobile existante Twitter et l’écran de réponse. Nul ne sait, à ce stade, quand l’app sera disponible au grand public.

“Nous avons appris de créateurs et de personnalités qui sont intéressés par une plateforme exploitée comme il se doit que ceux-ci veulent avoir confiance en cette dernière pour la distribution”, déclarait Chris Cox, selon un article de The Verge. Des célébrités comme Oprah et le Dalai Lama ont déjà exprimé publiquement leur intérêt pour le projet.