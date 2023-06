Twitter teste des Notes de la Communauté pour les images et vidéos avec pour objectif d'endiguer la propagation de la désinformation.

Alors que les images et autres vidéos générées par des intelligences artificielles deviennent de plus en plus nombreuses sur Twitter, la plateforme teste une nouvelle fonctionnalité qui devrait permettre aux utilisateurs d’identifier plus facilement les “media trompeurs”. L’entreprise expérimente actuellement les Notes de la Communauté pour les media, autrement dit, utiliser les vérifications factuelles de sa communauté sur des photos et clips vidéos particuliers.

La fonctionnalité permet aux contributeurs de Notes de la Communauté qui ont une note suffisamment élevée d’appliquer des notes sur les images partagées dans les tweets. Comme les notes sur les tweets, une mention supplémentaire vient alors ajouter un “contexte” aux images, comme pour indiquer qu’une photo a été générée par une IA générative ou qu’elle peut avoir été manipulée d’une manière ou d’une autre.

La fonctionnalité pourrait aussi permettre d’endiguer la propagation de ce genre de contenus. Selon Twitter, l’objectif est que les Notes apparaissent automatiquement sur les copies “récentes et futures” d’une même image, même si celles-ci sont partagées par des utilisateurs différents dans de nouveaux tweets. Cependant, Twitter précise qu’il faudra encore du temps avant d’avoir une détection des images parfaite : “Actuellement, on s’attend à des erreurs en ce qui concerne la précision du calcul de correspondance des images, ce qui signifie que toutes les images qui vous semblent identiques ne seront probablement pas notées à l’identique”, explique la société. “Nous allons travailler à affiner ceci pour étendre la couverture tout en évitant les faux-positifs.”

Il convient aussi de préciser que l’historique des Notes de la Communauté est loin d’être parfait. Si cette fonction peut parfois donner lieu à des vérifications factuelles nuancées et intéressantes ou à dénoncer de fausses déclarations, les contributeurs des Notes de la Communauté ont souvent précisé que la fonctionnalité “n’est pas imperméable aux erreurs ou à perpétuer de fausses idées populaires.”

From AI-generated images to manipulated videos, it’s common to come across misleading media. Today we’re piloting a feature that puts a superpower into contributors’ hands: Notes on Media

Notes attached to an image will automatically appear on recent & future matching images. pic.twitter.com/89mxYU2Kir

— Community Notes (@CommunityNotes) May 30, 2023