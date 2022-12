Twitter commence le déploiement de ses Community Notes

Twitter commence le déploiement des Community Notes. Un vrai mieux pour la lutte contre la désinformation ?

Twitter vient de démarrer le déploiement de ses Community Notes à tous les utilisateurs du monde entier. L’entreprise a annoncé la nouvelle ce week-end. Précédemment connue sous le nom Birdwatch, la fonctionnalité avait débuté en 2021 sous la direction de l’ancien PDG, Jack Dorsey. Ce devait être un moyen pour le site de combattre la désinformation.

Community Notes prend une approche basée sur la communauté pour jauger de la véracité d’un tweet. Les modérateurs qui font partie du programme peuvent ajouter des notes aux tweets pour ajouter un “contexte”. Les utilisateurs de la plateforme peuvent ensuite voter pour indiquer si ce contexte est “utile” ou non. Avant aujourd’hui, seuls les utilisateurs résidant aux États-Unis pouvaient voir ces précisions textuelles. Twitter explique que la plateforme commencera à ajouter des contributeurs d’autres pays très bientôt.

L’actuel propriétaire de l’entreprise, Elon Musk, voit en ces Community Notes un élément vital de sa vision de “Twitter 2.0”, affirmant que la fonctionnalité va “changer la donner pour améliorer la vérité sur Twitter”. Cependant, comme avec nombre de fonctionnalités reposant sur la communauté, il est possible que les Community Notes implosent si les groupes utilisent cet outil pour promouvoir la vision de leurs partisans.

Le déploiement mondial des Community Notes survient peu ou prou en même temps que le lancement de la nouvelle version de l’abonnement Twitter Blue. Après une première tentative désastreuse pour proposer une certification de compte payante, Twitter avait annoncé qu’il commencerait à déployer ce nouveau service d’abonnement aujourd’hui. Cette fois, les abonnés auront besoin de fournir un numéro de téléphone pour vérification avant que l’entreprise n’ajoute la fameuse coche bleue à côté de leur pseudonyme. De plus, les utilisateurs qui changent leur nom, pseudonyme ou photo de profil perdront de manière temporaire leur coche bleue, le temps que Twitter puisse vérifier de nouveau leur compte.

Beginning today, Community Notes are visible around the world 🌎🌍🌏

— Community Notes (@CommunityNotes) December 11, 2022