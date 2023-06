Les meilleures nouvelles fonctionnalités qui arrivent pour les AirPods

Cet automne, les AirPods auront droit à un certain nombre de nouvelles fonctionnalités. Petite présentation de ce à quoi vous attendre.

Vos AirPods vont avoir droit à un certain nombre de nouvelles fonctionnalités cet automne. Apple a annoncé les nouveautés en question, ainsi que plusieurs grandes améliorations de fonctions existantes pour vos AirPods, durant sa présentation dans le cadre de la WWDC 2023. Voici les plus intéressantes.

Vous pouvez enfin passer en muet et revenir en mode normal vous-même

Les jours où vous devez utiliser votre iPhone pour accéder au bouton “rendre muet” lorsque vous traversez un endroit bruyant pendant un appel sont bientôt derrière vous. Après tout, les AirPods sont censés vous simplifier la vie pendant vos appels, sans l’intervention de votre iPhone, alors Apple améliore cela dans iOS 17. Vous pourrez appuyer sur la patte de vos AirPods (ou la Digital Crown sur les AirPods Max) pour couper le micro ou l’activer vous-même rapidement et facilement.

Switcher plus rapidement

Passer d’un appareil Apple à un autre sans y penser est l’une des meilleures fonctionnalités des AirPods. Avec iOS 17, vos AirPods passeront encore plus rapidement de l’un à l’autre. Passer un appel de votre Mac vers votre iPhone ou vice-versa se fera aussi de manière plus fiable, selon Apple. Ce n’est pas une nouveauté à proprement parler, mais les gains de temps et de fiabilité devraient être appréciables.

Trois nouvelles fonctionnalités pour les AirPods Pro (2ᵉ génération)

Si vous avez des AirPods Pro de 2ᵉ génération, vous aurez trois nouvelles fonctionnalités avec iOS 17. La première, c’est Adaptive Audio, un nouveau mode qui vient mélanger la réduction active de bruit et le mode transparence pour proposer le niveau idéal de réduction de bruit selon votre environnement. Vos AirPods Pro pourront donc augmenter la réduction pendant un concert et la réduire lorsque vous marcher dans un parc au calme, sans que vous n’ayez à intervenir.

“Conversation awareness” est une autre nouveauté. Si vous commencez à parler avec vos AirPods Pro (2ᵉ génération), ceux-ci pourront baisser automatiquement le volume des appels ou de la musique et améliorer les voix de celles et ceux à qui vous poulez. Les bruit d’arrière-plan seront aussi réduits grâce à cette fonction.

Enfin, le volume personnalisé utilise le machine learning pour que les AirPods Pro (2ème génération) comprennent vos préférences d’écoute et “ajuste l’expérience media”. Apple n’est pas entré davantage dans les détails, mais il y a fort à parier que les AirPods pourront ajuster leur volume selon vos choix précédents.

Prise en charge du mode sombre

Lorsque vous tentez de connecter vos AirPods à un appareil Apple ou que vous ouvrez l’étui des AirPods à proximité de votre iPhone, vous verrez une fenêtre affichant soit les étapes à suivre pour connecter les AirPods, soit l’état de la batterie sur l’appareil. Sur iOS 16, cette fenêtre apparaît en mode clair quelles que soient vos préférences. Avec iOS 17, cette fenêtre respectera vos réglages système. Si vous utilisez le mode sombre sur votre iPhone, la fenêtre sera désormais en mode sombre.