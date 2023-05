Comment baisser le volume des sonneries dans vos Apple AirPods

Avec iOS 16.4, Apple permet enfin de réduire le volume des sonneries indépendamment de celui de la musique dans vos AirPods. Une option très pratique qui reste encore assez limitée. Explication.

Vous êtes en train d’écouter votre musique préférée sur vos AirPods lorsque quelqu’un vous appel. La sonnerie retentit alors au même volume que votre musique, de quoi faire passer un très mauvais moment à vos oreilles. Et malheureusement, il n’était pas possible de faire autrement que de se préparer mentalement à cette éventualité dans la mesure où l’on ne pouvait contrôler séparément le volume de la sonnerie et celui de la musique dans les AirPods. Jusqu’à aujourd’hui !

Mettez d’abord votre iPhone à jour

Avant de pouvoir profiter de cette nouvelle option, il faut faire passer votre iPhone sur iOS 16.4 pour voir l’option de contrôle du volume des sonneries sur les AirPods, entre autres améliorations plutôt utiles. Cette nouvelle fonctionnalité pour les AirPods n’apparaît qu’après avoir installé ladite mise à jour de l’OS mobile de la firme de Cupertino.

Une fois iOS 16.4 installé, connectez vos AirPods sur votre iPhone, puis ouvrez les Réglages sur votre iPhone et la page dédiée à vos AirPods apparaîtra entre votre nom et le Mode Avion.

Tapotez sur le nom de vos AirPods et sélectionnez Accessibilité. Faites défiler vers le bas de la page et déplacez le curseur Volume des Sonneries vers la gauche pour faire diminuer le volume des effets sonores lorsque joués dans vos AirPods.

Ce qui change lorsque vous ajustez le volume des sonneries

À l’heure actuelle, ce paramètre fait plusieurs petites choses très bien, mais il reste encore certaines limitations avec lesquelles vous devrez composer. Lorsque vous portez vos AirPods, un son est joué pour vous indiquer qu’ils sont connectés à votre iPhone. Faire diminuer le paramètre de volume des sonneries réduira aussi le volume de cet effet sonore. Lorsque vous recevez des appels téléphoniques ou des appels via d’autres apps comme WhatsApp, le volume est aussi diminué.

Ceci étant dit, à l’heure d’écrire ces lignes, ce réglage ne diminue pas le son des alertes pour les messages. Celui-ci ne vient pas non plus baisser le son du “clic” sur une touche, qui se joue quand vous tapotez quelque chose sur votre iPhone.

Ces limitations sont frustrantes, mais il faut espérer qu’Apple gèrera ces derniers soucis dans une future mise à jour. D’ici là, gardez votre iPhone en mode silence ou rendez les alertes muettes pour les messages et les sons des touches. Vous entendrez toujours l’effet à la connexion des écouteurs et les sonneries des appels.