Les meilleures nouvelles fonctionnalités de Google Messages

Google prépare une révolution pour Messages. De nombreuses nouvelles fonctionnalités vont arriver, principalement grâce à RCS.

La messagerie instantanée est aujourd’hui un joli bazar. Sur iPhone, il y a iMessage. Sur Android, WhatsApp, Facebook Messenger, Telegram, Signal, etc. L’option par défaut de Google, Messages, a toujours été l’app standard pour les SMS, brillant par l’absence des fonctionnalités des autres apps. Mais cela devrait changer très bientôt.

La plupart des changements importants reposent sur RCS, le successeur du SMS. Grâce à ce dernier, Google peut ajouter des fonctionnalités incompatibles avec le SMS et remettre la messagerie texte à niveau par rapport aux options tierces. La transition n’est pas parfaite, surtout parce que Apple ne veut pas s’y mettre, mais même sans la firme de Cupertino, Google est parvenu à faire de son app Messages un concurrent de poids.

Google a annoncé ces nouveautés dans un post de blog il y a quelques jours, “10 nouvelles raisons d’adorer Messages par Google”. Avec cet article, il est clair que l’entreprise veut pousser sa solution de messagerie auprès de la communauté Android. Et il y a de quoi s’exciter.

Tout d’abord, la nouvelle icône de l’app. Deux bulles de chat, l’une plus importante que l’autre, conçue pour Material You. Il en va de même pour les apps Contacts et Téléphone. Ces icônes reprendront donc la couleur principale de votre fond d’écran. Par défaut, elles sont bleues, mais elles s’adaptent à la couleur dominante de votre appareil.

De nombreuses nouvelles fonctionnalités vont arriver

L’une des nouvelles fonctionnalités que je préfère est la possibilité de regarder des vidéos YouTube directement dans Messages. C’est une fonctionnalité que les autres apps ont déjà, mais mieux vaut tard que jamais. Vous n’aurez plus besoin de passer à l’app YouTube pour regarder la vidéo que l’on vient de vous envoyer.

Il y a quelque temps, Google comblait un fossé important entre iOS et Android en transformant les réactions iPhone en emoji dans Google Messages. Aujourd’hui, cela se fait dans les deux sens, vous pouvez réagir aux SMS provenant d’un iPhone avec des emoji. Malheureusement, ces réactions apparaissent comme des réactions textuelles sur l’iPhone du destinataire ou chez n’importe quel utilisateur RCS qui est présent dans la conversation. Si tous utilisent le RCS, cependant, les réactions emoji apparaîtront normalement. Espérons qu’Apple fera sa part du travail. Personne ne veut devoir se coltiner ses morceaux de texte.

Vous pourrez aussi répondre à des messages spécifiques, comme les réponses dans iMessage ou Messenger. Votre réponse sera liée à un aperçu du message original, rendant plus facile de garder la trace du texte auquel vous répondez.

Pour les grands voyageurs, RCS fonctionne désormais avec le Wi-Fi à bord des avions de United Airlines, ce qui signifie que vous n’aurez plus à attendre d’atterrir pour poursuivre vos conversations dans Google Messages. Espérons que les compagnies aériennes compatibles seront plus nombreuses dans le futur. D’ici là, si vous êtes grand utilisateur de RCS, vous pourriez décider de préférer United Airlines pour cette raison.

Avec la Transcription de Message Vocal, vous pouvez avoir le texte d’un message vocal que vous recevez. Pour peu que votre smartphone soit compatible, évidemment. Cette fonctionnalité n’est actuellement disponible que pour les Pixel 7, 7 Pro, 6, 6A, 6 Pro, Samsung Galaxy S22 et Fold 4.

Google Messages intègre aussi vos rappels. Si vous créez un rappel pour un anniversaire, par exemple, vous verrez ce rappel en ouvrant le contact lorsque vous voulez discuter avec lui. Messages vous rappellera aussi automatiquement les événements importants lorsque ceux-ci sont liés aux contacts.

Une autre fonction importante, la possibilité de mettre en favori les messages importants. Parfait pour ces messages qui contiennent une adresse, un numéro de téléphone, une date, etc. Google Messages suggèrera aussi de mettre en favori certains messages. Tout comme elle vous proposera de démarrer un appel Meet si le message contient une invitation à le faire, ou de créer une entrée dans votre agenda si un message contient une date et/ou un horaire.

Selon votre pays de résidence, vous pourriez aussi voir une nouvelle fonctionnalité permettant de discuter avec des sociétés dans Google Messages. La fonction est similaire à Business Chat sur iOS, mais elle permet de poser des questions aux entreprises que vous trouvez dans Search ou Maps.

Enfin, Google vous rappelle que la Pixel Watch existe, même si les critiques sont assez mitigées. Si vous avez une Pixel Watch, vous pouvez commencer à rédiger des messages depuis la montre, ou un Chromebook.