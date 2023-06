Les équipes féminines arriveront en 2024 dans Football Manager. La prochaine édition fera le plein de nouveautés.

Sports Interactive déclarait en 2021 que le football féminin allait arriver dans Football Manager, sa simulation de football. Aujourd’hui, nous avons une date un peu plus précise de son introduction. Dans un post de blog évoquant le futur de la franchise, SI explique que les équipes féminines arriveront dans Football Manager 2025, soit l’année prochaine.

Le studio avait précédemment déclaré qu’il faudrait du temps pour intégrer le football féminin dans son jeu dans la mesure où il voulait lui donner autant de profondeur que le sport masculin. Ce qui n’est pas une mince affaire. A fortiori quand on rajoute des considérations plus techniques comme le genre dans les traductions et les différentes règles selon les ligues. “Le fait est que nous avons de gros progrès dans de nombreux aspects, notamment la recherche, le moteur des matches et la traduction”, expliquait le responsable du studio, Miles Jacobson. “Mais il y a d’autres zones qui ne sont pas encore suffisamment avancées, nombre d’entre elles sont bloquées par des soucis juridiques. Le jeu féminin mérite d’être le meilleur possible lorsqu’il sera lancé.”

Outre l’ajout des équipes féminines, Football Manager 2025 proposera de nombreux changements. SI passe notamment au moteur de rendu Unity, pour “bien davantage de puissance graphique, sur tous les formats, ainsi que des outils d’interface utilisateur puissants.” L’expérience des jours de match et les animations ont aussi été grandement améliorées. Depuis plusieurs années, un vaste chantier d’amélioration des technologies sous-jacentes de Football Manager a été initié, mais la pandémie de Covid-19 a largement contrarié les plans du studio. Avec l’édition 2025, les joueurs devraient en faire l’expérience.

La prochaine édition fera le plein de nouveautés

Si FM23 s’est écoulé à plus de 5 millions d’exemplaires, certaines fonctionnalités n’étaient pas à la hauteur, selon Miles Jacobson. Et les joueurs qui jouent chaque année ont pu être déçus d’avoir “moins de nouvelles fonctionnalités que la normale”. Ceci étant dit, SI a augmenté son équipe et FM24 devrait donc tenir toutes ses promesses et faire le plein de nouveautés et autres correctifs. Il sera notamment possible de transférer votre progression depuis FM23 et de reprendre là où vous étiez arrêté avec les améliorations de FM24.

Bien que SI passera à un nouveau moteur de jeu l’année prochaine, le studio prévoit aussi de laisser les joueurs utiliser leurs sauvegardes FM24 dans FM25. “C’est particulièrement intéressant pour celles et ceux qui via Game Pass et Apple Arcade, en s’abonnant à ses plateformes, et qui perdraient l’accès à leur carrière à la sortie d’une nouvelle version. Cela a été inévitable jusqu’à ce jour à cause de l’expiration de nos licences qui nous obligent à retirer les titres des plateformes une fois à échéance. Nous travaillons toujours à peaufiner les détails avec les propriétaires des plateformes, mais l’idée est que vous puissiez passer de FM23 à FM24 sur ces plateformes et continuer votre partie ou en démarrer une nouvelle.”