Air Twister, jusqu'à présent exclusivité de Apple Arcade, arrive sur PC et consoles. Il faudra malheureusement patienter plusieurs mois avant d'en profiter.

Il y a quelque chose de très satisfaisant d’enfin pouvoir jouer à un jeu que l’on adore sur la plateforme de son choix. Air Twister, le jeu vidéo de tir sur rail, se prépare à faire le grand saut vers un tout nouvel univers. ININ Games a en effet annoncé que son jeu sera disponible sur PS4, PS5, Nintendo Switch, Xbox et PC dans quelques mois. Air Twister avait été lancé en 2022 en exclusivité pour le service d’abonnement de jeux vidéo Apple Arcade.

Air Twister est la création de Yu Suzuki, à qui l’on doit des jeux cultes comme Out Run, Virtua Fighter ou encore Space Harrier. Le jeu suit la Princesse Arch engagée dans une importante mission pour empêcher la destruction de sa planète – aucune pression ! -. Yu Suzuki présente Air Twister comme une variante d’un jeu qu’il avait imaginé dans les années 1980, mais qu’il n’avait jamais pu concrétiser à cause des limitations technologiques de l’époque.

Le joueur évolue dans 12 niveaux bien différents et affronte, au fil du jeu, pas moins de 10 boss, y compris une horloge et un candélabre qui semblent tout droit sortis de La Belle et la Bête. Vous pouvez choisir parmi différents modes de jeu : Boss Rush, Arcade et Turbo, tandis que vous explorerez tout un tas de mini-jeux et déverrouillerez de nouveaux défis via la Carte Aventure, le tout avec une musique – des inédits et des morceaux réenregistrés – de la compositrice néerlandaise Valensia.

Si cette description vous a donné l’eau à la bouche, désolé. Vous devrez prendre votre mal en patience jusqu’au 10 novembre avant de pouvoir aider la Princesse Arch à défendre sa planète des envahisseurs sur votre PC ou console préférée. D’ici là, Air Twister est toujours disponible sur Apple Arcade pour les utilisateurs sous iOS ou macOS.