Les Apple AirPods toujours attendus avant la fin de cette année

Les Apple AirPods 3 pourraient arriver avant la fin de l'année. Selon une rumeur, la production aurait démarré.

La fin d’année est une période souvent riche en annonces pour Apple. Les premières sont arrivées il y a quelques jours avec l’officialisation de l’iPhone 13. Mais, à n’en point douter, cet iPhone 13, ainsi que l’Apple Watch Series 7 et l’iPad mini, ne seront pas les seuls nouveaux produits de 2021 pour la firme de Cupertino. Les AirPods 3 devraient aussi faire leur entrée.

L’événement dédié à l’iPhone 13 est maintenant derrière nous. Certains pourraient penser qu’un appareil manquait à l’appel. D’autant plus que des rumeurs affirmaient qu’ils seraient lancées en même temps. Il s’agit bien évidemment des écouteurs AirPods 3. Les rumeurs vont bon train depuis de longs mois maintenant, mais une raison que nous ne connaissons toujours pas, ceux-ci n’ont toujours pas été annoncés.

La production aurait démarré

Un rapport de DigiTimes affirme que cette nouvelle génération d’écouteurs serait actuellement en production. Autrement dit, le lancement des AirPods 3 pourrait bien toujours avoir lieu avant la fin de cette année 2021. Nul ne sait par contre quand, précisément, Apple aurait l’intention de les officialiser.

Apple devrait organiser un autre événement dans les prochaines semaines, un événement qui serait cette fois dédié aux nouveaux Mac, comme les MacBook Pro de 14 et 16 pouces, ainsi que, peut-être, un Mac mini plus puissant que le modèle actuel. Cela signifierait que la firme de Cupertino aurait une deuxième chance d’annoncer ses fameux AirPods. Il est aussi tout à fait possible que ceux-ci n’aient pas droit à un événement presse dédié et qu’ils se contentent d’un communiqué de presse. L’avenir nous le dira.

Difficile en tous les cas de savoir pourquoi les AirPods 3 n’ont pas été annoncés durant l’événement dédié à l’iPhone, a fortiori quand on connaît la parfaite symbiose entre les deux produits. Espérons qu’Apple ait quelque chose à annoncer très bientôt.