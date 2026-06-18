Les adresses anonymes d’Apple changent de domaine

Le service d’Apple qui masque votre vraie adresse mail va changer de domaine. Un détail technique, oui, mais pas du tout anodin pour les inscriptions anonymes.

En bref Apple va modifier les adresses anonymes de Hide My Email, qui passeront du domaine @icloud.com à @private.icloud.com.

Ce changement pourrait permettre aux sites et applications d’identifier plus facilement ces adresses et de refuser certaines inscriptions.

Faute d’explications de la part d’Apple, cette décision suscite des critiques, notamment dans un contexte où les outils d’anonymat en ligne font l’objet d’une attention accrue.

Ce qui rendait Hide My Email malin, c’était son camouflage. Une adresse générée par Apple ressemblait à une adresse iCloud normale, avec le même @icloud.com. Pour un site ou une appli, difficile de faire la différence. Et c’est justement ce petit avantage que Apple s’apprête à retirer.

Le détail technique qui change tout

La fonction, réservée aux abonnés iCloud+, permet de créer une adresse jetable qui redirige les mails vers votre vraie boîte. Jusqu’ici, ces alias utilisaient le domaine @icloud.com, exactement comme des adresses classiques chez Apple.

Dans une note envoyée lundi aux développeurs, Apple explique que, dans les prochaines semaines, ces adresses anonymes basculeront vers @private.icloud.com. Dit comme ça, c’est très technique. En pratique, ça change pas mal de choses, puisque les apps et les sites pourront repérer beaucoup plus facilement qu’un utilisateur essaie de s’inscrire avec une adresse privée, puis bloquer cette inscription.

Pas de panne, mais un vrai risque de blocage

Apple précise quand même que les adresses déjà créées continueront de fonctionner et de transférer les messages sans interruption. Pas de coupure brutale, donc.

Mais il y a un autre point, moins rassurant. La firme indique aussi que les fournisseurs d’apps et de messagerie devront mettre à jour leurs filtres pour que les emails continuent bien d’arriver aux utilisateurs qui dépendent de cette fonction. Résultat ? Le service ne disparaît pas, mais il devient potentiellement plus simple à filtrer, et donc moins utile pour ceux qui s’en servaient pour rester discrets en ligne.

Une décision mal reçue, sans vraie explication

Sur Reddit, plusieurs utilisateurs d’Apple ont déjà critiqué ce changement de domaine. Leur reproche est limpide, ce sera plus compliqué d’utiliser le service comme avant.

Et le plus étrange, c’est l’absence d’explication. Sollicité par TechCrunch, Apple n’a pas répondu et n’a pas détaillé les raisons de cette modification. Bon, quand on touche à un outil vendu comme une brique de confidentialité, le silence passe assez mal.

Pourquoi ce changement tombe dans un drôle de contexte ?

Le timing n’aide pas. Plus tôt cette année, TechCrunch rapportait qu’Apple avait transmis les vraies informations de compte d’un utilisateur ayant utilisé Hide My Email pour envoyer un message présenté comme menaçant à la petite amie du directeur du FBI, Kash Patel.

Dans le même temps, l’administration Trump a multiplié, sur l’année écoulée, les efforts pour démasquer des comptes anonymes, y compris ceux de critiques de Trump, en utilisant des assignations pour exiger des plateformes tech qu’elles livrent des données sur leurs utilisateurs.

Pris isolément, ce changement de domaine ressemble à un ajustement. Remis dans ce contexte, il a quand même une autre saveur.