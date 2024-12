L’envoi de messages RCS depuis un iPhone vers Android est désormais possible avec certains opérateurs

Les utilisateurs d'iPhone peuvent désormais envoyer des messages RCS à leurs homologues Android, mais uniquement avec certaines compagnies de télécommunication.

Tl;dr La messagerie RCS est maintenant disponible sur les iPhone avec iOS 18.

La liste des opérateurs compatibles avec RCS sur iOS 18 s’agrandit.

L’absence de cryptage de bout en bout reste une préoccupation.

Le RCS arrive sur les iPhone avec iOS 18

Depuis l’introduction de la messagerie RCS sur les iPhone avec la mise à jour iOS 18 plus tôt cette année, la communication avec les téléphones Android a pris une nouvelle dimension. Malheureusement, la messagerie RCS sur iPhone n’est disponible que si votre opérateur la prend en charge.

Un nombre croissant d’opérateurs supporte le RCS

Si seulement quelques grands opérateurs soutenaient le standard au moment de son lancement, la liste s’est depuis élargie. La page d’assistance d’Apple a récemment été mise à jour pour inclure les opérateurs américains et les MVNO qui permettent l’utilisation du RCS sur iOS 18. Parmi eux, on trouve :

AT&T

C Spire

Consumer Cellular

Cricket

First Net

H2O Wireless

Metro by T-Mobile

PureTalk

Red Pocket

Spectrum

T-Mobile

Tracfone/Straight Talk

US Cellular

Verizon

Visible

Xfinity Mobile

Caractéristiques et limites du RCS

L’avantage du RCS est que la messagerie est réalisée via Internet, au lieu des signaux cellulaires traditionnels. Cela permet une gamme de fonctionnalités beaucoup plus intelligente. Par exemple, le partage d’images et de vidéos ne subit pas les mêmes niveaux de compression extrêmes, ce qui signifie que la qualité à l’autre bout est nettement meilleure. Il offre également des accusés de lecture, des indicateurs de frappe, des réactions et toutes les autres choses que vous n’auriez normalement pas avec iMessage ou un autre service de messagerie tiers.

Cependant, une chose qui reste exclue est le cryptage de bout en bout. Bien qu’Apple ait promis que le cryptage serait disponible, la messagerie RCS entre l’iPhone et Android reste aussi peu sécurisée que l’était le SMS – au point que le FBI recommande de ne pas l’utiliser. C’est un élément à garder à l’esprit si vous prévoyez d’envoyer des messages à des téléphones Android. Il vaudrait mieux essayer l’une des meilleures applications de messagerie cryptée à la place.