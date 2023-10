Les abonnés Amazon Luna peuvent désormais acheter des jeux Ubisoft de manière individuelle. Une nouveauté qui donne des airs de Google Stadia au service.

En fin d’année dernière, Amazon Luna et Ubisoft renforçaient leur partenariat en permettant aux abonnés de diffuser les jeux du développeur qu’ils possèdent déjà sur PC. Ce n’est donc pas une surprise d’apprendre que le géant américain a choisi de s’associer avec Ubisoft pour introduire une nouvelle fonctionnalité sur son service de cloud gaming : la possibilité d’acheter des jeux depuis la plateforme et pas uniquement de les streamer. Les abonnés peuvent désormais acheter certains jeux Ubisoft directement sur le portail Luna et parmi les titres ainsi accessibles, on trouve plusieurs opus Assassin’s Creed, des jeux Far Cry, mais aussi Child of Light et Watch Dogs.

Les abonnés Amazon Luna peuvent désormais acheter des jeux Ubisoft de manière individuelle

Les clients pourront acheter les jeux qu’ils souhaitent directement dans Luna, en utilisant leur compte Amazon, si tant est qu’ils aient lié leur compte Ubisoft, évidemment. Le géant du e-commerce explique par ailleurs que les abonnés possèderont les licences des jeux qu’ils achètent ainsi et ils pourront y jouer sur un appareil avec Luna ou sur un ordinateur s’ils téléchargent le titre pour y jouer hors ligne via le launcher Ubisoft Connect PC. Dans la liste des appareils compatibles avec Luna, on trouve des Fire TV, des Chromebook et des smartphones.

Tous les titres achetés par un client apparaîtront dans sa bibliothèque Luna et tous les achats effectués in-game seront synchronisés avec le compte Ubisoft peu importe où ils les ont effectués. Et bien sûr, il ne sera possible de streamer lesdits sur Luna que tant qu’ils sont abonnés au service ou à Prime, mais ils ne perdront pas complètement l’accès à ces titres s’ils arrêtent de payer le service.

Une nouveauté qui donne des airs de Google Stadia au service

Comme 9to5Google le précise, cette initiative donne à Luna des airs de Google Stadia, qui était la seule plateforme de cloud gaming permettant aux utilisateurs d’acheter des jeux. Malheureusement, Amazon n’a pas dévoilé ses intentions quant à une éventuelle extension de cette fonctionnalité d’achats de jeux pour prendre en charge des jeux d’autres développeurs.