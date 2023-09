Assassin’s Creed Nexus VR : Ubisoft date l’expérience immersive en réalité virtuelle

Les souvenirs des Maitres Assassins Ezio Auditore da Firenze, Kassandra et Connor “Ratonhnhaké:ton” Kenway seront à revivre dans Assassin’s Creed Nexus VR.

Engagés sous couverture par Dominika Wilk, cheffe de la cybersécurité chez Abstergo Industries, les fans de la licence Assassin’s Creed vont pouvoir rejoindre Connor en pleine Révolution Américaine où ils élimineront leurs ennemis grâce à un puissant lancé de hache tomahawk, Kassandra en Grèce Antique où ils pourront tendre son arc et Ezio au temps de la Renaissance italienne où utiliser des lames silencieuses afin d’éliminer leurs ennemis discrètement. Chaque environnement offrira une navigation à 360 degrés, ce qui leur permettra de grimper et de se déplacer librement tout en rencontrant des civils et des personnages historiques, qui réagiront tous aux actions des joueurs en réalité virtuelle.

Du gameplay pour Assassin’s Creed Nexus VR

Ubisoft a déclaré :

Assassin’s Creed Nexus VR est un jeu Assassin’s Creed à part entière qui comprend tout le gameplay iconique de la licence, notamment le parkour, les combats, la furtivité et le Saut de la Foi, dans une toute nouvelle histoire, disponible uniquement en VR (…) Des années de développement ont permis à l’équipe de proposer une panoplie complète de fonctions de confort afin d’accommoder les joueurs ayant une sensibilité à la VR.

Assassin’s Creed Nexus VR sortira le 16 novembre prochain sur Meta Quest 2/Meta Quest 3/Meta Quest Pro.