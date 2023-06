Assassin’s Creed Nexus VR : Ezio, Kassandra et Connor reviennent dans une histoire inédite

Le monde des Assassins de l'éditeur français Ubisoft est à découvrir à la première personne avec Assassin’s Creed Nexus VR.

Dans Assassin’s Creed Nexus VR, Abstergo Industries a trouvé le moyen de récupérer de puissants artefacts perdus qui permettent de dresser le profil de n’importe qui à partir de ses souvenirs, puis d’utiliser ces profils pour manipuler ses croyances. Pour saboter leur plan, les joueurs retournent dans le passé et incarnent les légendaires Assassins Ezio Auditore da Firenze (Assassin’s Creed II), Kassandra (Assassin’s Creed Odyssey) et Connor “Ratonhnhaké:ton” Kenway (Assassin’s Creed III), tout en découvrant des chapitres inédits de leur vie :

Rencontrez des visages familiers tels que Léonard de Vinci à la Renaissance italienne, et découvrez un scénario plein de conflits déchirants, de trésors volés et de vengeance. Dans la Grèce antique, jouez un rôle central dans une lutte intense à l’époque où les Trente Tyrans régnaient brutalement sur Athènes. Pendant la révolution américaine, plongez dans un monde d’espionnage, d’intrigues et de trahisons.

Un trailer pour Assassin’s Creed Nexus VR

Assassin’s Creed Nexus VR propose des cartes ouvertes avec une navigation à 360 degrés, permettant aux joueurs de ressentir l’exaltation du système de parkour fluide et immersif en réalité virtuelle. Ils peuvent rencontrer et interagir avec des civils et des personnages historiques, qui réagissent tous à leurs actions. Ils peuvent également escalader et parcourir librement les cartes pour explorer l’histoire comme jamais auparavant. Au cours de combats réalistes, ils se déplacent en utilisant leurs mains pour bloquer, parer, contre-attaquer et combattre en duel une variété d’ennemis. Un large éventail d’armes, dont un arc et des flèches, la lame cachée, des épées, un tomahawk, des couteaux de lancer, une arbalète et des bombes fumigènes, s’attachent à leur avatar. Les ennemis peuvent être distraits en lançant des objets trouvés dans l’environnement ou en utilisant le système de furtivité complet pour les éviter. Enfin, ils peuvent se cacher et se faufiler, ou se fondre dans une foule de civils pour échapper aux regards, tout en utilisant l’environnement à leur avantage tactique et en ressentant l’exaltation de surprendre leurs adversaires depuis le ciel grâce à des assassinats aériens.

Assassin’s Creed Nexus VR sera disponible à la fin de l’année sur Meta Quest 2/Meta Quest 3/Meta Quest Pro.