Leo : Amazon accélère son pari de l’internet par satellite

Avec 29 satellites de plus en orbite, Amazon estime que Leo peut viser un premier service cette année. L’écart avec Starlink reste immense, mais la machine est lancée.

En bref Amazon déploie plus de 390 satellites pour son réseau internet Leo.

Le service n’est pas encore opérationnel mais approche du lancement.

Face à Starlink, Amazon reste très en retard mais accélère ses moyens de lancement.

Amazon vient de franchir le cap qui compte vraiment. Avec plus de 390 satellites Leo désormais en orbite, le géant américain du e-commerce assure avoir de quoi fournir un service continu sur ses premières latitudes de couverture. Ce n’est pas encore la domination façon boss final, mais on n’est plus dans la simple démo technique.

Le seuil qui change tout pour Amazon

Dans la nuit du 2 juillet 2026, une fusée Atlas V de United Launch Alliance a décollé depuis la base spatiale de Cape Canaveral, en Floride, avec 29 satellites à bord. Amazon dit avoir bien déployé ces satellites, établi le contact avec eux en orbite et vérifié qu’ils fonctionnent correctement.

Il reste une étape avant le vrai top départ. Les nouveaux satellites doivent encore rejoindre leur altitude opérationnelle, à 392 miles, soit environ 631 kilomètres. Une fois cette montée terminée, Leo sera prêt à commencer à proposer son accès internet par satellite. Chris Weber, vice-président d’Amazon Leo, a expliqué que ce total de plus de 390 satellites suffisait à assurer un service continu sur les latitudes initiales. Là, on parle enfin de réseau, pas juste de promesse.

Atlas V sort de scène, Vulcan entre en jeu

Ce tir marque aussi la fin d’un chapitre. Après avoir placé 224 satellites Leo dans l’espace, la fusée Atlas V signe ici sa dernière mission pour le projet.

La suite passera par Vulcan, le lanceur lourd de ULA. Et ce n’est pas un détail. Ce véhicule peut embarquer plus de 40 satellites par vol et voler plus souvent, ce qui doit permettre à Amazon d’augmenter plus vite sa couverture et sa capacité. Melissa Wuerl, directrice des systèmes de lancement chez Amazon Leo, a aussi indiqué que des centaines de satellites déjà prêts attendent au cap, avec une nouvelle installation d’intégration verticale dédiée pour les prochaines missions Vulcan. Clairement, le plan est d’accélérer fort avant le lancement initial du service plus tard cette année.

Face à Starlink, l’écart reste colossal

Bon, il faut garder la tête froide. Avec un peu plus de 390 satellites, Amazon avance, mais SpaceX joue encore dans une autre ligue. Starlink exploite actuellement plus de 10.000 satellites pour son offre d’internet par satellite.

Autrement dit, Leo peut commencer, pas rivaliser à armes égales. Pas encore.

Le pari New Glenn n’est pas encore réglé

Et Amazon ne mise pas seulement sur ULA. Le groupe prévoit aussi d’utiliser New Glenn, la fusée de Blue Origin, capable d’embarquer plus de 48 satellites par lancement.

Sauf que ce plan a pris un coup en mai, quand le pas de tir de New Glenn a explosé lors d’un essai de mise à feu statique. Résultat, les missions prévues avec cette fusée ont été retardées. Blue Origin, autre société fondée par Jeff Bezos, construit depuis un nouveau pas de tir et vise une reprise des vols d’ici la fin de l’année. Pour Amazon, la bataille commence à peine.