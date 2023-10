Le thriller sur fond de cyber-apocalypse du créateur de Mr. Robot s'offre un nouveau trailer. Leave the World Behind arrivera d'abord au cinéma avant de débarquer sur Netflix.

Cela fait plusieurs années maintenant que le dernier épisode de la série culte Mr. Robot est sorti et son créateur, Sam Esmail, est de retour avec un film qui explore des thèmes similaires, ceux de la cybersécurité et de la paranoïa. Leave the World Behind est un film Netflix qui sortira au cinéma le 22 novembre et sur le service de streaming le 8 décembre. Et voici aujourd’hui un nouveau trailer pour plonger dans ce thriller cyber-apocalyptique.

Le thriller sur fond de cyber-apocalypse du créateur de Mr. Robot s’offre un nouveau trailer

Dans Leave the World Behind, on retrouve Julia Roberts, Ethan Hawke, Mahershala Ali et Kevin Bacon, un bien joli panel de stars. En ce qui concerne le scenario, s’agissant d’une création de Sam Esmail, il faut s’attendre à quelque chose de très alambiqué, mais Netflix offre une promesse scénaristique excessivement simple : “les vacances d’une famille sont bouleversées lorsque deux étrangers arrivent en pleine nuit, cherchant refuge face à une cyberattaque qui devient de plus en plus terrifiante minute après minute.”

Le synopsis n’est pas sans rappeler Knock at the Cabin de M. Night Shyamalan et les deux films ont quelque chose en commun : ils sont basés sur des livres. Le roman Leave the World Behind a été écrit par Rumaan Alam, salué notamment par NY Times, USA Today, Esquire et bien d’autres. Côté positif, nous savons que le film aura une fin digne de ce nom. Côté négatif, il sera difficile d’éviter les spoilers.

Leave the World Behind arrivera d’abord au cinéma avant de débarquer sur Netflix

Ce film poursuit par ailleurs la récente stratégie de sortie double de Netflix, utilisée notamment avec Glass Onion: A Knives Out Mystery, Marriage Story, The Irishman et d’autres films. Leave the World Behind sera donc proposé en exclusivité dans les salles obscures pendant deux semaines à partir du 22 novembre avant d’arriver le 8 décembre sur le service de streaming. Ce n’est pas non plus le premier film écrit et réalisé par Sam Esmail. Avant de se lancer dans Mr. Robot, il avait réalisé le film Comet, une romance entre univers parallèles.