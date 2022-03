Le streaming de jeux Xbox sur Steam Deck est possible, mais l’opération n’est pas simple

Microsoft confirme qu'il est possible de streamer ses jeux Xbox sur Steam Deck, mais l'opération n'est pas des plus simples.

La nouvelle console portable de Valve, Steam Deck, permet de streamer des jeux via Steam Link. Ce qui est tout à fait logique dans la mesure où la console comme l’application appartiennent à la même entité. Qu’en est-il cependant si vous vouliez streamer via un service différent ? La bonne nouvelle, c’est qu’il s’avère que le streaming de jeux Xbox sur la console est aussi possible. Comment ? C’est là que les choses se compliquent légèrement.

Pour pouvoir profiter de vos jeux Xbox sur le Steam Deck, il va falloir mettre en place la solution de contournement. Dans un post sur Reddit, Microsoft a annoncé qu’il allait permettre le streaming sur le Steam Deck. L’opération sera rendue possible via le navigateur Edge, mais pour pouvoir profiter de cette solution, il va falloir télécharger et installer la version Linux du navigateur Edge directement sur la console.

Mais l’opération n’est pas des plus simples

Fort heureusement, la firme de Redmond a rendu publiques les instructions à suivre pour y parvenir. Si vous avez un peu de temps devant vous et/ou que vous aimeriez avoir davantage d’options pour pouvoir jouer sur le Steam Deck, vous avez tout intérêt à suivre cette procédure. Gardez cependant bien à l’esprit qu’il vous faut avoir un abonnement valide et actif au Microsoft Xbox Game Pass Ultimate pour pouvoir streamer vos jeux Xbox sur la console portable de Valve.

Cette solution de contournement ressemble beaucoup à la solution utilisée par Microsoft pour proposer son service de streaming de jeu sur des appareils comme l’iPhone et l’iPad d’Apple. Nous préfèrerions évidemment avoir une application native sur le Steam Deck, mais, pour l’heure, il faudra se contenter de cette option via le navigateur. Espérons pour les joueurs que l’expérience reste fluide et agréable.