Le pilote du spin-off de Suits à Los Angeles, avec Stephen Amell et Josh McDermitt en tête d'affiche, a trouvé son actrice principale. Qui sera cette nouvelle vedette féminine ?

Tl;dr Suits L.A., le spin-off de Suits, a trouvé son actrice principale.

Stephen Amell et Josh McDermitt joueront dans ce spin-off situé à Los Angeles.

Lex Scott Davis rejoint le casting en tant qu’Erica Rollins.

Suits L.A. est actuellement en phase de pilote.

Le spin-off de Suits accueille Lex Scott Davis

La série dérivée de Suits, intitulée Suits L.A., a trouvé son actrice principale. Lex Scott Davis, une actrice aux multiples talents, rejoint Stephen Amell et Josh McDermitt au casting de cette nouvelle production de NBC.

Un nouveau défi pour Lex Scott Davis

Selon Variety, Lex Scott Davis incarnera Erica Rollins, une employée de Ted Black, le personnage joué par Stephen Amell. Erica est décrite comme “une étoile montante astucieuse et forte“. Son histoire dans le pilote reste encore mystérieuse.

Davis apporte avec elle une grande expérience de la télévision. Elle a notamment joué dans des séries comme Rebel, The L Word: Generation Q, Training Day et Florida Man. Par ailleurs, elle a également eu l’occasion de se distinguer au cinéma, notamment dans le remake de Superfly et le prequel de The Purge.

Suits L.A. : une nouvelle aventure pour la franchise

Suits L.A. est la suite de la série juridique à succès Suits, qui a connu un grand succès sur Netflix et Peacock en 2023, malgré son arrêt en 2019. La série, qui se déroulera dans un nouveau cabinet d’avocats à Los Angeles, est actuellement en phase de pilote.

Le créateur de la série originale, Aaron Korsh, sera de retour pour cette nouvelle aventure. Stephen Amell jouera Ted Black, un avocat qui doit guider son cabinet hors d’une période de crise imminente.