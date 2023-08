Le remaster de Quake II pourrait faire ses débuts à la QuakeCon la semaine prochaine. Une jolie surprise pour les fans ?

La QuakeCon revient en présentiel le 10 août, et id Software pourrait avoir une jolie surprise pour fêter cela. Le leaker billbil-kun affirme que le studio dévoilerait une version remasterisée de Quake II lorsque les festivités démarreront la semaine prochaine. Les détails ne sont pas précisés, mais le jeu serait disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et Switch. Le titre serait même accessible le même sur le Microsoft Game Pass.

Une version améliorée de Quake de 2021 offre des indices quant à ce à quoi nous attendre. Ce remaster ajoutait la prise en charge des écrans larges, la 4K, de nouveaux modèles de personnages et des effets visuels au goût du jour, comme l’éclairage dynamique, la profondeur de champ et l’antialiasing. Ce remaster proposait aussi toutes les extensions officielles et venait même ajouter une nouvelle campagne créée par le développeur de Wolfenstein: The New Order, MachineGames.

Si la rumeur est avérée, ce ne serait pas le même jeu que Quake II RTX. Cette version modifiée de 2019 n’était qu’une démonstration technique des nouveaux GPU de NVIDIA avec ray-tracing et des textures améliorées, mais il n’y avait aucun contenu vraiment nouveau ni amélioration visuelle autre.

Quake II fut lancé en 1997, présentant à l’époque plusieurs avancées majeures tant en termes de technologie que de gameplay. Il introduisait un monde semi-ouvert, un gameplay basé sur des objectifs et des améliorations dans les effets visuels avec, par exemple, l’éclairage coloré. La toute première version était centrée sur le mode solo. Le mode en ligne compétitif se jouait même sur des maps du mode solo, mais le titre est rapidement devenu un incontournable en multijoueur grâce à des améliorations tierces comme la Capture de drapeau de ThreeWave.

Une telle annonce ne serait pas surprenante dans la mesure où un jeu Quake II Remastered a été aperçu en juin dernier dans les dossiers de l’autorité de notation des jeux de Corée du Sud. Billbil-kun a aussi vu des documents similaires chez les mêmes organisations d’Amérique du Nord (ESRB) et d’Europe (PEGI). id, Bethesda et Microsoft ont tout intérêt à proposer des remasters de Quake. Cela permet de garder la lumière sur ce genre de jeu et de les rendre jouables sur des plateformes modernes sans modifications ou portages non officielles.