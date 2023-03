Boosteroid proposera les jeux Activision Blizzard, Bethesda et Xbox en cloud gaming pendant dix ans

Le géant américain Microsoft annonce un partenariat stratégique avec Boosteroid, le plus grand fournisseur indépendant en matière de cloud gaming.

À la faveur de l’accord de dix ans conclu avec Microsoft, les jeux Xbox, Activision Blizzard et Bethesda seront prochainement accessibles en streaming aux clients de Boosteroid.

Boosteroid and Microsoft have signed 10-year agreement to bring Xbox PC games to Boosteroid! It includes Xbox, Bethesda titles, and Activision Blizzard games like Call of Duty after the acquisition is complete. Excited to see these games becoming widely available in the cloud! pic.twitter.com/0i9w09EW9I — Boosteroid (@Boosteroid_main) March 14, 2023

Brad Smith, président de Microsoft, a déclaré :

Ce partenariat s’appuie sur les 430 millions de dollars d’aide technologique et financière que nous avons fournis à l’Ukraine depuis l’invasion illégale russe, et il illustre les mesures que nous continuerons à prendre pour soutenir les 160 000 développeurs de logiciels ukrainiens. Il s’ajoute à nos récents accords avec Nintendo et Nvidia, et montre encore plus clairement aux autorités de régulation que notre acquisition d’Activision Blizzard rendra Call of Duty disponible sur bien plus de supports qu’auparavant.

Phil Spencer, PDG de la division gaming de Microsoft, ajoute :

Nous croyons au pouvoir qu’ont les jeux à réunir les gens. C’est pourquoi Xbox s’engage à donner à chacun plus de façons de jouer à ses jeux préférés, quel que soit l’appareil utilisé. Apporter les jeux Xbox PC aux membres de Boosteroid, y compris les titres d’Activision Blizzard tels que Call of Duty une fois l’accord conclu, est une étape de plus dans la concrétisation de cette vision.

Microsoft se sert du contexte ukrainien pour faire valider le rachat d’Activision Blizzard

Boosteroid opère depuis 2017 et mène ses activités de recherche et de développement en Ukraine, principalement à Kiev et à Kharkiv. Bien que deux bureaux à Kharkiv aient été endommagés par des attaques de missiles russes, l’entreprise a continué à innover et à se développer au cours des 13 derniers mois de guerre. Rien que depuis le début de l’année, elle a annoncé de nouvelles mesures visant à proposer des services cloud gaming sur Mac, Chromebooks, boîtiers Android et téléviseurs LG. Elle propose la diffusion des jeux sur le cloud via des applications dédiées et basées sur un navigateur, notamment pour Windows, Linux, Android, Android TV et macOS.

Mykhailo Fedorov, vice-premier ministre et ministre de la Transformation numérique de l’Ukraine, se réjouit de l’accord entre Microsoft et Boosteroid :

Le partenariat de Microsoft avec Boosteroid est une bonne nouvelle et une preuve supplémentaire du soutien continu de l’entreprise à l’Ukraine. L’équipe de développeurs ukrainiens de Boosteroid a créé une plateforme de streaming de classe mondiale dans des conditions extrêmement difficiles, ce qui témoigne de l’ingéniosité et de la créativité de nos concitoyens et des développeurs de jeux locaux.