Le record de Martin Scorsese et Robert De Niro que Leonardo DiCaprio ne battra probablement jamais

Les acteurs américains Leonardo DiCaprio et Robert De Niro sont les deux collaborateurs les plus importants du réalisateur Martin Scorsese. Cependant, il sera difficile pour la star de Killers of the Flower Moon de battre un record détenu par son partenaire.

Le duo Scorsese-DiCaprio face à l’héritage De Niro

Le nom de Leonardo DiCaprio est souvent associé à celui du réalisateur de renom Martin Scorsese. Cependant, le record de collaborations établi par Robert De Niro et Martin Scorsese semble hors de portée pour la star de Killers of the Flower Moon.

Entre fidélité et renouveau

Depuis près de 60 ans, Martin Scorsese a travaillé avec les plus grands acteurs de l’industrie, tels que Harvey Keitel, Jodie Foster, Willem Dafoe et Daniel Day Lewis. Toutefois, ses collaborations les plus marquantes restent celles avec Robert De Niro et Leonardo DiCaprio. Les films de Martin Scorsese avec Robert De Niro ont marqué l’ère du Nouvel Hollywood des années 1970 et son renouveau des années 1990.

Une course contre la montre

Leonardo DiCaprio, bien que fréquent collaborateur de Martin Scorsese, est actuellement en retrait de quatre films par rapport à Robert De Niro. En effet, Martin Scorsese et Leonardo DiCaprio ont réalisé six films ensemble en 21 ans, tandis que le réalisateur et Robert De Niro en ont fait dix en 50 ans. Le temps semble jouer contre Leonardo DiCaprio et Martin Scorsese pour atteindre le record de Robert De Niro.

Impact culturel et reconnaissance

Malgré un nombre inférieur de films, les collaborations entre Martin Scorsese et Leonardo DiCaprio ont eu un impact culturel majeur. Par exemple, Le Loup de Wall Street a mis en lumière la cupidité et l’entitlement au cœur du secteur financier américain, le rendant d’autant plus pertinent après sa sortie en 2013.

Sur le plan critique, les films de Martin Scorsese avec Leonardo DiCaprio ont une moyenne de 82% sur le site agrégateur de critiques Rotten Tomatoes, contre 80% pour ceux avec De Niro. De plus, les films de Martin Scorsese avec Leonardo DiCaprio ont remporté neuf Oscars, contre trois pour ceux avec Robert De Niro.