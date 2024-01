Le préquel des Soprano évite le pire avenir possible pour la série HBO

L'annonce récente de David Chase, créateur des Soprano, sur le préquel de la série offre de bonnes perspectives pour l'avenir du show sur HBO, évitant ainsi le pire scénario possible. Quels rebondissements peut-on attendre ?

Tl;dr David Chase ne prévoit pas de suite pour la préquelle des Soprano.

La série a ouvert la voie à des protagonistes anti-héros.

Le film préquelle de 2021 n’a pas atteint le succès de la série.

Aucune autre préquelle ne sera réalisée pour préserver l’héritage de la série.

Une décision salutaire pour l’héritage des Soprano

C’est une nouvelle qui a de quoi soulager les fans de la série culte The Sopranos. Son créateur, David Chase, a récemment confirmé qu’aucune autre préquelle n’était prévue pour le moment. Cette décision semble être la plus sage, dans le but de préserver l’intégrité et l’héritage de la série.

Lors de sa première diffusion en 1999, personne n’aurait pu prédire que The Sopranos allait révolutionner le monde des séries télévisées. Au cours de ses six saisons, la série a prouvé que les anti-héros pouvaient être des protagonistes captivants, ouvrant la voie à des séries comme Breaking Bad et Ozark.

Un retour mitigé avec “The Many Saints of Newark”

Fort du succès monumental de The Sopranos, David Chase avait décidé de revenir à la plume pour écrire une préquelle, des années après la fin de la série. Cependant, The Many Saints of Newark, sorti en 2021, n’a pas réussi à égaler le succès de la série originale. Chase a récemment confié à TV Insider qu’il n’y aurait pas d’autres tentatives pour relancer la franchise, affirmant que “La préquelle, c’était tout“.

Préserver l’héritage de la série

Alors que le film préquelle de 2021 n’est pas nécessairement mauvais, il ne parvient pas à atteindre le niveau d’excellence des six saisons de The Sopranos. Plus de préquelles ne feraient qu’aggraver ce problème, chaque retour dans l’univers de The Sopranos risquant de nuire à la série originale et à son héritage. The Sopranos n’a pas besoin de continuer davantage, et The Many Saints of Newark est probablement le meilleur endroit pour que Chase y mette fin.