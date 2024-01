The Many Saints of Newark : Tony Soprano est-il au courant que Junior a tué Dickie Moltisanti ?

Le film The Many Saints of Newark ne dévoile pas si Tony Soprano était au courant que Junior a tué Dickie Moltisanti dans la série télévisée The Sopranos.

Tl;dr Le film The Many Saints of Newark laisse un mystère sur la mort de Dickie Moltisanti.

Tony Soprano pourrait ne pas connaître la vérité sur l’assassin de Dickie.

La possibilité que Junior ait menti à Tony est soulevée.

Il est peu probable que Tony découvre la vérité dans une suite de “The Sopranos”.

Le mystère de la mort de Dickie Moltisanti

Dans le film préquel de la série culte HBO, The Sopranos, The Many Saints of Newark, une question demeure sans réponse : Tony Soprano a-t-il découvert qui a réellement tué Dickie Moltisanti ? L’ultime partie du film révèle que c’est Junior Soprano qui a commandité l’assassinat de Dickie, mettant ainsi fin aux spéculations sur les circonstances de sa mort.

La vérité cachée

La vérité sur la mort de Dickie Moltisanti est complexe. Dans la quatrième saison de The Sopranos, Tony raconte à Christopher que Barry Haydu, un détective du New Jersey, a tué son père Dickie sur les ordres de Jilly Ruffalo. Un récit que Christopher ne croit pas, mais qu’il accepte, obéissant à l’ordre de Tony de tuer Barry.

Les non-dits

Cependant, The Many Saints of Newark révèle que ni Barry ni Jilly ne sont responsables de la mort de Dickie Moltisanti : c’est Junior Soprano qui a ordonné le meurtre. Ce qui soulève la question de savoir si Tony a menti à Christopher sur l’assassinat de Dickie Moltisanti, ou s’il ignore la vérité sur le rôle de Junior dans ce crime.

Une vérité qui restera toujours cachée ?

Si Tony Soprano a finalement découvert la vérité, cela pourrait expliquer la relation difficile qu’il entretient avec son neveu Christopher, ainsi que la tension entre Tony et Junior. Cependant, les dynamiques relationnelles présentes tout au long de la série originale The Sopranos rendent peu probable que Tony ait connu la vérité sur Dickie Moltisanti.