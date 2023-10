Le premier lancement de satellites d'Amazon fut un succès ! Avec son Projet Kuiper, le géant américain veut concurrencer Starlink de SpaceX.

Le tout premier lancement de satellites par Amazon a été un franc succès, selon la United Launch Alliance. Le fabricant de la fusée Atlas V est parvenu à placer en orbite terrestre basse les deux premiers satellites du Projet Kuiper du géant américain. La mission, baptisée Protoflight, avait décollé à 20 h 06 vendredi, heure française, de la base de lancement de Cap Canaveral, en Floride.

Amazon travaille sur son Projet Kuiper, l’équivalent de Starlink, pour l’internet par satellite, depuis un certain temps maintenant. Les prototypes devaient initialement être lancés à la fin de l’année dernière.

L’entreprise voit en Protoflight une opportunité importante d’apprentissage, lui donnant l’occasion de récupérer des données réelles (plus précises et complètes) des opérations dans l’Espace et pourra ajouter ces dernières à ces travaux en laboratoire et autres environnements de test. Amazon espère pouvoir obtenir davantage d’informations quant à la manière dont se comportera le réseau entre la terre ferme et l’Espace. Il s’agit aussi tout le processus autour du satellite en lui-même, du lancement à son exploitation. Une fois la mission achevée, Amazon fera sortir d’orbite ces deux satellites pour qu’ils puissent se désintégrer dans l’atmosphère.

“Nous avons terminé les tests intensifs ici, dans notre laboratoire, et sommes plutôt confiants dans le design de notre satellite, mais il est impossible de faire l’impasse sur le test en orbite”, déclarait Rajeev Badyal, vice-président du Projet Kuiper. “C’est la première fois qu’Amazon envoie des satellites dans l’Espace et nous allons en apprendre énormément grâce à cette mission.”

Avec son Projet Kuiper, le géant américain veut concurrencer Starlink de SpaceX

Amazon indique que l’objectif du Projet Kuiper est d’offrir une connexion rapide et abordable à des communautés peu ou pas desservies en internet aux quatre coins du globe. Le géant prévoit de déployer plus de 3 200 satellites sur les six prochaines années, une fois qu’il aura obtenu l’autorisation de la FCC, et les prototypes KuiperSat-1 et KuiperSat-2 sont les premières itérations. Les premiers satellites de production devraient être lancés durant le premier semestre 2024 et le bêta test de l’offre internet devrait être proposé aux premiers clients d’ici à la fin de l’année prochaine.

Si vous avez manqué le lancement, vous pouvez le revoir dans la vidéo ci-dessous. Le décollage commence à 26:05.