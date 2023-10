Amazon ferme sa plateforme de streaming audio en direct Amp. Signe d'une restructuration interne chez le géant ?

Amazon a décidé de mettre un terme à son app de streaming audio en direct Amp, qui proposait un catalogue de musiques pour les utilisateurs qui voulaient créer et diffuser des sets DJ personnalisés. Amazon Amp était disponible sur Android et iOS depuis le mois de mars 2022 seulement. Si la pandémie a certainement donné à l’app de l’attention, celle-ci n’a jamais vraiment décollé. L’outil avait été pensé et conçu pour permettre aux créateurs de réaliser du contenu personnalisé en tant que DJ. Sur cette app tournée vers le mobile, les utilisateurs pouvaient mélanger conversations, discussions et musique live, un peu comme ce que l’on peut entendre sur une station de radio traditionnelle.

Mais comme nous le savons tous, la radio traditionnelle est en train de se mourir. Et vous n’êtes pas sans savoir que la concurrence est des plus rudes sur le marché du streaming. Un grand nombre de créateurs dans la niche du DJ en ligne sont déjà sur des plateformes populaires comme YouTube et TikTok ou sur des plateformes plus spécialisées comme Stationhead ou Tidal. L’application fut même, pendant un temps, présentée comme “un concurrent de Clubhouse, d’une certaine manière”. Cependant, Amazon n’a pas explicité pourquoi la décision de tuer Amp purement et simplement a été prise. Dans une note transmise à Bloomberg, Steve Boom, qui supervisait Amp chez Amazon, déclarait que cette décision n’a “pas été prise rapidement ni facilement”.

Cela pourrait avoir quelque chose à voir avec le fait que l’app n’a jamais rencontré un franc succès, du moins pas autant qu’Amazon l’espérait. Il faut dire que l’expérience proposée n’était pas parfaite, avec certaines limitations quant à la création du contenu en lui-même et à son écoute. Autant de petits points négatifs qui ont conduit l’app là où elle est aujourd’hui. Par exemple, il n’était possible de jouer que deux chansons du même album sur une période de trois heures, ce qui est énorme pour un DJ qui voudrait créer un set vraiment personnalisé.

Signe d’une restructuration interne chez le géant ?

La fermeture de l’app Amp fait suite à plusieurs autres opérées par le géant, dont la division Halo, qui avait été dissoute en avril, et Amazon Scout, un service de livraison par robot qui avait été tué avant de démarrer, à peu près à cette époque l’année dernière. Cela pourrait être le signe qu’une restructuration interne est encore à l’œuvre chez Amazon.