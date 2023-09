Google Podcasts va fermer ses portes l'année prochaine, YouTube Music reprendra le flambeau. Le marché du podcast est encore très juteux.

L’application Google Podcasts va bientôt disparaître, le service fermant ses portes l’année prochaine. Existant depuis 2018, elle n’a jamais obtenu le succès dont jouissent des concurrents comme Overcast, Spotify ou le plus récent Apple Podcasts. Tout le service sera logiquement intégré dans YouTube et son application dédiée YouTube Music, déjà plutôt populaire pour les amateurs de podcasts.

Selon des statistiques fournies par Edison Research et publiées par Variety, YouTube touche 23 % des auditeurs de podcasts aux États-Unis. Google Podcasts, quant à lui, ne représente que 4 % des auditeurs. YouTube avait annoncé que 2024 serait une année de fort “investissement dans l’expérience podcast”, juste après que la société mère Alphabet mette le holà sur l’app dédiée. C’est donc YouTube Music qui va recevoir la part du lion de ces investissements, avec “une création robuste et des outils d’analytics” en plus des envois RSS pour les podcasters.

Le géant américain promet aussi d’étendre l’écoute des podcasts à davantage de lieux, déclarant que ceux-ci seront disponibles “partout où les utilisateurs de YouTube Music consomment déjà leur contenu favori – en arrière-plan, dans la voiture, hors ligne et ailleurs.” De plus, de nouveaux outils et fonctionnalités “YouTube-only” arriveront dans les podcasts sur YouTube Music, mais Google reste mystérieux sur ce sujet.

Le marché du podcast est encore très juteux

Pour les utilisateurs de Google Podcasts actuels, il y aura un “outil de migration simple” pour aider à la transition vers YouTube Music. Vous pourrez aussi ajouter manuellement les flux RSS vers votre bibliothèque YouTube Music. L’entreprise a même annoncé des options pour ajouter les abonnements podcast actuels aux plateformes concurrentes, si vous voulez simplement recommencer de zéro. Google récupère encore les retours des utilisateurs concernant le processus de migration, cela pourrait encore changer d’ici à l’année prochaine.

Ce n’est pas la première grande transformation opérée par YouTube Music pour récupérer une part du gros gâteau que représente le podcast. En avril dernier, l’app introduisait la possibilité de regarder et d’écouter des podcasts sans abonnement payant, mais avec des publicités sans fin. Les podcasts sur YouTube Music sont déjà bourrés de fonctionnalités, avec les téléchargements hors ligne, la lecture en arrière-plan et la possibilité de passer entre le contenu audio et le visuel sur les enceintes intelligentes.