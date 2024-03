Le plus grand fonds de pension du Japon s’aventure dans l’investissement Bitcoin

Le plus grand fonds de pension au monde, le Government Pension Investment Fund (GPIF) au Japon, envisage d'investir dans des actifs alternatifs tels que le Bitcoin et l'or.

GPIF, le plus grand fonds de pension du monde, se tourne vers le Bitcoin

Envisageant des investissements alternatifs

Dans un récent communiqué de presse, le GPIF (Government Pension Investment Fund) du Japon a indiqué qu’il compte étudier l’éventualité d’une diversification dans le secteur des cryptomonnaies, le Bitcoin en particulier, et d’autres catégories d’actifs comme les forêts, les terres agricoles et l’or. Cette volonté d’explorer de nouvelles opportunités d’investissement s’inscrit dans une tendance générale des grands investisseurs institutionnels qui, face à la récente croissance du marché de la cryptomonnaie, cherchent à tirer parti de ce nouvel actif.

Un intérêt croissant pour le Bitcoin

L’intérêt pour le Bitcoin au Japon a notablement augmenté l’année dernière. Selon un rapport de Chainalysis, le Japon a reçu le deuxième plus grand volume de transactions en cryptomonnaies en Asie de l’Est en 2023, dépassant les 100 milliards de dollars. Dans ce contexte, le GPIF cherche à comprendre la nature du Bitcoin et les mécanismes associés à son intégration dans les fonds de pension à l’étranger.

L’expérience du GPIF dans la gestion des actifs

Traditionnellement, le GPIF gère des investissements dans une variété d’actifs, notamment des actions nationales et internationales, des obligations et d’autres instruments financiers. Le GPIF est réputé pour ses solides principes de gestion des risques et ses lignes directrices d’investissement strictes. En 2023, le GPIF affichait une augmentation impressionnante de 20% du total de ses actifs sous gestion, atteignant 224 trillions de yens (environ 1,489 trillions de dollars).

Innovation et tradition

L’explosion du marché des ETF Bitcoin a rendu l’investissement en Bitcoin plus accessible pour les fonds traditionnels. Par exemple, la Firefighters’ Relief and Retirement Fund de Houston avait révélé, en octobre 2021, qu’elle avait investi 25 millions de dollars en Bitcoin en collaboration avec NYDIG. De même, la Virginie avait annoncé un mois plus tôt son intention d’investir 50 millions de dollars dans différentes cryptomonnaies. Le GPIF suit donc la tendance, réaffirmant une fois de plus sa capacité à innover tout en restant fidèle à sa tradition d’investissement prudente et judicieuse.