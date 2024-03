La justice britannique déclare que Craig Wright n’est pas le fondateur de Bitcoin, Satoshi Nakamoto

La Haute Cour du Royaume-Uni a statué que Craig Wright ne peut pas être identifié comme Satoshi Nakamoto et qu'il n'est pas l'auteur du livre blanc de Bitcoin.

Tl;dr Fin des spéculations et des batailles juridiques sur le Bitcoin.

La Crypto Open Patent Alliance (COPA) initie une action en justice.

Victoire de la COPA, soutenue par des figures de l’industrie technologique.

Jugement défavorable pour Wright, prétendant être le créateur de Bitcoin.

Clôture d’une ère de doutes autour du Bitcoin

Un tribunal a mis fin à une longue période de spéculations et de conflits juridiques concernant le Bitcoin, la première et la plus célèbre des cryptomonnaies. L’instance a été initiée par la Crypto Open Patent Alliance (COPA), dans le but de prévenir les plaintes de Craig Wright envers les développeurs et autres acteurs de l’univers des cryptomonnaies pour de prétendues violations de la propriété intellectuelle du Bitcoin.

La COPA remporte une victoire significative

Née “dans une fournaise judiciaire”, l’organisation a combattu avec acharnement contre les revendications de Wright. Le verdict témoigne d’une consécration pour cette alliance, qui a su rassembler le soutien de personnalités et d’entreprises notables du secteur technologique et cryptographique, dont le fondateur de Twitter Jack Dorsey et Coinbase.

COPA vs CSW – The trial is now over COPA won and CSW lost. The final words from Judge Mellor below: "Having considered all the evidence and submissions presented to me in this trial, I've reached the conclusion that the evidence is overwhelming. Therefore, for the reasons… — BitMEX Research (@BitMEXResearch) March 14, 2024

Un jugement défavorable pour Craig Wright

Le jugement a été rendu après un mois d’audition, durant lequel le juge a trouvé les preuves contre la revendication de Craig Wright convaincantes. De plus, le juge Mellor a rejeté deux autres plaintes déposées par Wright, l’une contre Coinbase et l’autre contre la Block de Dorsey. Ce jugement s’appuie principalement sur la décision du cas principal, révélateur que les prétentions de Wright en tant que Satoshi – l’inventeur du Bitcoin – sont sans fondement.

Les représentants de la COPA ont, durant ces six semaines de procès, remis en cause l’affirmation de Wright d’être le créateur du Bitcoin. Ils ont notamment souligné qu’il aurait fourni de fausses preuves et modifié son récit lorsqu’il était confronté à des contradictions. Le droit de Wright à se prétendre fondateur du Bitcoin a ainsi été formellement rejeté. Cette action juridique vise à mettre un terme définitif aux allégations de Wright et à prévenir de futures litiges.