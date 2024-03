Le Bitcoin s’impose-t-il comme un actif de premier ordre ?

Lors du Web Summit Qatar 2024, l'ascension de Bitcoin a été mise en lumière, atteignant un sommet historique et s'imposant comme un actif de premier plan.

Tl;dr La volatilité du Bitcoin est compensée par sa croissance et sa résilience.

Les investisseurs institutionnels jouent un rôle significatif dans son essor.

L’usage du Bitcoin est en augmentation, notamment dans les marchés émergents.

La prudence et la diversification sont recommandées en dépit de l’enthousiasme croissant.

Bitcoin : de la volatilité à la première classe

Le Bitcoin (BTC), malgré sa volatilité notoire, a su séduire par sa croissance stable et sa résilience. Contrairement aux actifs de première classe traditionnels tels que les obligations gouvernementales ou les actions de grandes entreprises, la principale crypto-monnaie a démenti les sceptiques grâce à sa performance remarquable depuis sa naissance en 2009.

La démocratisation de Bitcoin

Ces avancées ont été soulignées au dernier Web Summit Qatar par Gracy Chen de Bitget et Silvina Moschini de Unicoin. Ils ont notamment mis en avant l’adoption grandissante du Bitcoin par les investisseurs institutionnels, stimulée par des innovations réglementaires et produits, comme le ETF Bitcoin approuvé par la SEC en janvier. Ces initiatives offrent plus de “démocratie” aux investisseurs particuliers, attirant ainsi l’attention des firmes financières traditionnelles vers le domaine des cryptomonnaies.

Une expansion mondiale captivante

D’autre part, une tendance forte se dessine : l’utilisation du Bitcoin augmente, particulièrement dans les marchés émergents. Spécifiquement, dans des pays en voie de développement où les monnaies fiduciaires font face à une inflation galopante, le Bitcoin démontre une croissance stable d’année en année, ce qui attire les investissements à long terme. De même, une tendance à la “tokenisation” des actifs concrets et l’émergence de cryptomonnaies régulées montrent une évolution en cours de maturité du marché, combinant l’innovation avec la protection de l’investisseur.

Prudence malgré l’enthousiasme

Malgré l’enthousiasme croissant, une certaine prudence reste nécessaire. Les experts rappellent que la diversification et l’investissement prudent sont essentiels face à la volatilité des marchés de cryptomonnaies. Moschini, par le biais de son entreprise Unicoin, présente une approche réglementée, en adossant la valeur de ses cryptomonnaies à des actifs réels pour atténuer les risques.

En conclusion, l’attrait croissant du Bitcoin et son inscription dans le paysage d’investissement mondial marquent une nouvelle ère pour le secteur des cryptomonnaies. Ainsi, malgré un chemin semé d’embûches, le Bitcoin semblerait bien s’approcher du statut de premier actif.