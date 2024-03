Le course au Bitcoin génère chaque jour des portefeuilles millionnaires

On estime que le récent pic historique du Bitcoin génère environ 1500 porte-monnaie de millionnaires chaque jour.

Tl;dr Le réseau Bitcoin public et visible dissimule l’identité des détenteurs de portefeuilles.

Malgré l’augmentation de 70% du Bitcoin en 2022, les portefeuilles millionnaires créés sont moins nombreux qu’en 2021.

Les “baleines” du marché préfèrent sécuriser leurs actifs via des services de garde plutôt qu’en portefeuilles personnels.

Le Bitcoin a démontré plus de stabilité que des devises comme l’USD, affectée par l’inflation.

Le Bitcoin : une valeur stable malgré l’anonymat de ses détenteurs

Le Bitcoin, la première des “cryptomonnaies”, est connu pour la grande visibilité de son réseau. En effet, le nombre de tokens détenus par chaque portefeuille est public. Cependant, l’anonymat de ces adresses rend ardue l’identification de leurs propriétaires, qu’ils soient individus ou organisations.

Une progression importante du Bitcoin, mais des créations de portefeuilles millionnaires en baisse

Au cours de cette année, le Bitcoin a connu une croissance d’environ 70%. Ceci s’explique en grande partie par l’enthousiasme généré par les ETFs Bitcoin nouvellement approuvés, qui ont débuté leur trading en janvier. Toutefois, bien que cette hausse soit impressionnante, elle ne s’accompagne pas du même taux de création de portefeuilles millionnaires qu’en 2021. À l’époque, plus de 4 000 portefeuilles atteignaient quotidiennement le seuil du million de dollars. Selon le cabinet d’analyse de cryptomonnaies Kaiko Research, le pic de cette année a eu lieu le 1ᵉʳ mars, avec 1 691 nouveaux “portefeuilles millionnaires”.

Infusion de nouveaux capitaux : les investisseurs en attente

Plusieurs facteurs peuvent contribuer à ce rythme plus modéré de création de richesse. Le marché pourrait attendre l’arrivée de nouveaux investissements significatifs. Par ailleurs, les investisseurs majeurs, appelés “baleines”, pourraient réaliser des bénéfices suite aux nouveaux sommets atteints par le Bitcoin. D’après le rapport de Kaiko paru lundi, ces derniers préfèrent maintenant sécuriser leurs actifs avec des services de garde plutôt que de les garder dans des portefeuilles personnels.

Bitcoin, un rempart contre l’inflation

La plus célèbre des cryptomonnaies a atteint aujourd’hui un nouveau record à 72 600 dollars. Par conséquent, chaque investisseur qui a un jour investi dans le marché du Bitcoin et y est resté connait aujourd’hui des bénéfices. Cela signifie que, sauf en 2015, 2019, 2022 et 2023, la valeur du Bitcoin a augmenté presque chaque année depuis sa création. Paradoxalement, le Bitcoin s’est montré plus stable que des monnaies fiduciaires comme l’USD, dont la valeur a baissé chaque année depuis 2009 en raison de l’inflation.