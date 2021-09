Le OnePlus 9 RT pourrait être lancé le 15 octobre prochain

Le OnePlus 9 RT pourrait être officialisé le 15 octobre. Des spécifications très intéressantes mais un appareil réservé à l'Inde et la Chine ?

Rares sont encore les fabricants de smartphones à ne proposer de nouveaux appareils qu’une fois dans l’année. C’était le cas de OnePlus il y a encore quelques années, mais depuis quelque temps, la marque chinoise lance deux flagships par an. Sans compter certains modèles réservés à des marchés bien particuliers. Le OnePlus 9 RT pourrait ainsi voir le jour dans un mois.

Le OnePlus 9 RT pourrait être officialisé le 15 octobre

En août dernier, une rumeur laissait entendre que OnePlus travaillait sur un nouveau smartphone, le OnePlus 9 RT, en l’occurrence. Il était alors annoncé que le lancement de ce modèle pourrait survenir en octobre. Aujourd’hui, si l’on en croit les dernières rumeurs en date, il semblerait que ce soit effectivement le cas.

C’est tout du moins ce qu’annonce un tweet de @OnLeaks qui affirme que le lancement de ce OnePlus 9 RT aurait lieu le 15 octobre prochain, dans un mois donc. À l’heure actuelle, nous ne savons que peu de choses concernant cet appareil si ce n’est qu’il ferait partie de la gamme OnePlus 9 – assez logique au vu de sa nomenclature – mais disposerait de spécifications quelque peu différentes.

Des spécifications très intéressantes mais un appareil réservé à l’Inde et la Chine ?

Parmi les rumeurs qui circulent, il se pourrait que ce OnePlus 9 RT dispose d’un écran 120 Hz et soit propulsé par une puce Qualcomm Snapdragon 870, mais une version plus performante. Pour le reste, il se murmure qu’il faudrait s’attendre à 8-12 Go de RAM et 128-256 Go de stockage. Certaines rumeurs évoquent aussi un capteur Sony IMX766 50 MP ainsi qu’une batterie de 4 500 mAh compatible avec la recharge rapide à 65 W.

Voilà qui semble très intéressant sur le papier. Mais ne vous emballez pas trop vite. Si les rumeurs sont avérées, il semblerait aussi que ce téléphone soit exclusif aux marchés indien et chinois. Autrement dit, pour celles et ceux qui vivent en France, ou ailleurs dans le monde, il ne serait pas possible de mettre la main sur ce OnePlus 9 RT, du moins pas via les voies officielles, ou pas tout de suite.