Le nouveau système de son spatial de Sony est très portable. Très simple à mettre en place pour une immersion sonore époustouflante.

Quand on pense aux systèmes de son stéréo surround, on imagine facilement des configurations à plusieurs enceintes qui nécessitent plusieurs heures d’installation et de personnalisation. Sony a clairement revu la définition aujourd’hui avec son système HT-AX7, complet avec un son spatial 360°. L’astuce, ici, est de proposer des haut-parleurs détachables et un système entier qui peut être déplacé d’une pièce à une autre sans devoir louer un camion et/ou se casser le dos.

Le système utilise la technologie propriétaire de mapping de son spatial de Sony pour venir créer des enceintes fantômes à l’avant, à l’arrière et au-dessus de votre tête. Ces sources audio s’ajoutent à trois haut-parleurs détachables et transportables, enveloppant les utilisateurs dans une “bulle” de son spatial. Le système a aussi été pensé et conçu pour que n’importe qui puisse le configurer, sans besoin d’installation spéciale quelle qu’elle soit.

Au-delà de l’aspect portable, le système HT-AX7 utilise aussi un algorithme en temps réel pour mettre à l’échelle le son stéréo en son surround 3D. Vous pouvez aussi désactiver cette fonctionnalité pour profiter d’un “son qui remplit la pièce”. Tous les haut-parleurs associés sont sans fil et se connectent automatiquement les uns avec les autres, pour simplifier encore davantage l’installation. Dans la mesure où il s’agit d’un système stéréo de 2023, il y a aussi une application dédiée pour ajuster le rendu et pour gérer le champ spatial.

Pour le reste, sachez que les enceintes sans fil offrent 30 heures d’autonomie par charge et sont compatibles avec la recharge rapide. Le Bluetooth est aussi de la partie. Vous ne serez donc pas obligé(e) d’utiliser l’appareil avec votre TV.

Le système Sony HT-AX7 coûte 500 $ et est d’ores-et-déjà disponible en précommande. Les premières livraisons sont attendues pour le 18 juillet. Un tarif tout à fait décent pour une solution de home-cinema complète.