Le Monde de Narnia : Greta Gerwig pourrait réaliser les deux premiers films de la nouvelle saga

Netflix envisage de recruter la réalisatrice Greta Gerwig pour relancer Le Monde de Narnia au cinéma.

Avec l’acquisition des droits des sept livres de l’univers Narnia en 2018 suite à la signature un contrat pluriannuel avec The C.S. Lewis Company, la plateforme de streaming Netflix avait l’ambition de proposer des séries et des films. Quatre ans plus, le processus de développement suit son cours. Matthew Alrich (Coco, Lightyear, Cleaner, Spinning Man) a été nommé architecte créatif et supervise tous les projets à venir, notamment deux films qui devrait être dirigés par Greta Gerwig (Little Women, Lady Bird, Mistress America, Frances Ha) d’ici les prochains mois.

Le programme chargé de Greta Gerwig

Plus tard dans l’année, Greta Gerwig sera à l’affiche de White Noise dans le rôle de Babbette. Ce film original Netflix devrait sortir sur Netflix vers la fin du mois de décembre prochain et bénéficier d’une exploitation limitée en salles. Au-delà de White Noise, Greta Gerwig est scénariste et réalisatrice de Barbie, le prochain film de Warner Bros Pictures (2023), et scénariste du film en live-action de Disney, Blanche-Neige, dont la sortie est prévue en 2024. Nous ne savons pas exactement quels films du Monde de Narnia seront réalisés par Greta Gerwig ni quels livres ils couvriront. Beaucoup ont prédit que Netflix ne s’en tiendra pas à l’ordre des livres, mais il n’y a rien de concret à ce sujet pour le moment.