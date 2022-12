Le jeu mobile Crash Bandicoot On The Run sera bientôt débranché

Crash Bandicoot : On the Run va fermer en février prochain. Une décision qui fait suite à une certaine confusion.

Exister sur le marché du jeu mobile ressemble à une véritable opération de survie. Que l’on soit un gros studio ou un petit développeur indépendant. Le développeur King a annoncé tout récemment que les serveurs du jeu Crash Bandicoot : On the Run, qui avait été lancé sur Android et iOS en mars 2021, fermeront en février 2023.

Crash Bandicoot : On the Run va fermer en février prochain

King a annoncé la nouvelle sur sa page Facebook. Les serveurs du jeu seront débranchés le 16 février 2023 pour être précis, date après laquelle vous ne pourrez plus jouer. Tous les achats intégrés ont déjà été désactivés et les joueurs peuvent dépenser tous les cristaux violets qu’ils ont pu acheter jusqu’au tout dernier jour.

Crash Bandicoot : On the Run est un auto-runner dans la veine du jeu culte Temple Run. En tenant leur téléphone en mode portrait, le joueur utilise les contrôles tactiles pour déplacer le marsupial de liane en liane, évitant les obstacles, détruisant des boîtes et lançant des projectiles quand il le faut.

Une décision qui fait suite à une certaine confusion

King avait laissé planer le doute et une certaine confusion avant de publier cette annonce des plus explicites. Certains fans avaient constaté la semaine dernière que le jeu avait été retiré de Google Play et de l’App Store sans la moindre explication. L’utilisateur de Twitter Festive Charlie avait contacté le service client de King sur le sujet et un représentant répondait la chose suivante : “Soyez rassuré(e), l’aventure est loin d’être terminée. Nos magiciens de la technique dans la Studio sont actuellement occupés à mettre la touche finale sur des fonctionnalités excitantes et des îles qui seront disponibles très bientôt.”

Bien qu’il ne soit pas choquant que l’équipe de support d’un développeur, probablement sous-traitée d’ailleurs, ne soit pas tenue au courant d’une éventuelle annulation d’un projet, il est difficile d’excuser pareille réponse : comment peut-on laisser entendre à un fan que le jeu recevra bientôt du nouveau contenu alors qu’il sera bientôt fermé ?

Les fans de Crash Bandicoot auront cependant de nouvelles aventures à faire vivre à leur marsupial préféré sur plus grand écran. L’année prochaine, Crash Team Rumble apportera des combats en arène par équipe de 4 sur PlayStation 4 et 5, Xbox One et Xbox Series X|S.