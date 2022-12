Crash Team Rumble, le premier jeu multijoueur de la licence, arrive l’année prochaine

Crash Team Rumble, un nouveau jeu Crash Bandicoot, multijoueur en ligne. Un jeu nerveux, à 4 contre 4, très prometteur.

Lorsque les licences traversent les années, les décennies, celles-ci se doivent se poser la question de leur évolution. Technologies, mécaniques de jeu, histoires, tout doit être pris en compte et discuté. Il faut répondre aux attentes des fans tout en proposant des jeux au goût du jour. La composante multijoueur, par exemple, est assez récente. Et ce sera une grande première pour la franchise Crash Bandicoot l’année prochaine.

Crash Team Rumble, un nouveau jeu Crash Bandicoot, multijoueur en ligne

En effet, un jeu multijoueur en ligne Crash Bandicoot est en préparation. Pour être plus précis, Crash Team Rumble est un jeu de type MOBA par équipe de 4 joueurs. Il sera disponible sur PS5, PS4, Xbox Series X|S et Xbox One. Ce titre, qui sera compatible avec le cross-platform, arrivera dans le courant de l’année 2023.

Dans Crash Team Rumble, vous devrez donc vous associer avec trois coéquipiers pour collecter des fruits dans votre zone de largage tout en tentant d’empêcher l’équipe adverse de faire la même chose. Vous pouvez jouer dans des arènes très variées et choisir parmi une grande variété de personnages, dont Crash et Tawna Bandicoot, évidemment, ou opter pour les vilains comme le Docteur Neo Cortex et Dingodile (entre autre). Comme à l’accoutumée, chaque personnage a des pouvoirs particuliers, sa personnalité et son style de jeu.

Un jeu nerveux, à 4 contre 4, très prometteur

Activision est propriétaire de la licence Crash Bandicoot depuis que le producteur Universal Interactive est devenu Vivendi Games avant la fusion avec Activision en 2007. C’est Toys for Bob qui développe ce nouveau jeu multijoueur après son travail sur le très réussi Crash Bandicoot 4 : It’s About Time. Le développeur original, Naughty Dog, n’a pas été impliqué dans la série depuis ses créations exclusives pour PlayStation à la fin des années 1990.