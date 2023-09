Le directeur créatif de Fortnite, Donald Mustard, prend sa retraite après 25 années de bons et loyaux services dans l'industrie du jeu vidéo.

Le responsable créatif d’Epic Games, Donald Mustard, part à la retraite. Le vétéran de l’industrie, à qui l’on doit beaucoup de la popularité de Fortnite, quittera son poste à la fin du mois de septembre. “J’ai adoré ces presque 25 années dans l’industrie du jeu vidéo à collaborer avec certaines des personnes les plus talentueuses et je suis fier de ce que nous avons réalisé ensemble”, écrivait-il sur X / Twitter.

Donald Mustard avait cofondé ChAIR Entertainment en 2005 avec son frère Geremy Mustard, Ryan Holmes et d’atures. Le développeur avait lancé le jeu de tir Undertow sur Xbox Live Arcade en 2007 et le titre de Metroidvania, Shadow Complex, deux ans plus tard. Epic rachetait ChAIR Entertainment en 2008 et le studio dévoilait peu après Infinity Blade, une trilogie de jeux iOS montrant les prouesses graphiques de l’iPhone, avec un gameplay simple rappelant Punch-Out!! sur NES.

Donald Mustard devenait directeur créatif monde chez Epic en 2016, Fortnite arrivait l’année suivante et fut l’un des plus gros succès du XXIᵉ siècle. Le mode Battle Royale du jeu en a fait un véritable phénomène culturel, avec plus de 350 millions de joueurs en 2020 et reste aujourd’hui l’un des jeux les plus répandus, tout en ayant entraîné l’apparition de nombreuses copies.

“Fortnite ne sera jamais ‘terminé’. […] Toute l’idée, c’est justement qu’il s’agit d’un endroit vivant, qui respire”, écrivait-il sur Twitter en décembre dernier.

Donald Mustard n’a pas détaillé les raisons de sa décision, mais son post sur X loue ses années chez ChAIR et Epic. “Depuis l’ambitieux Advent Rising, via le lancement de ChAIR où nous avons créé Undertow, Shadow Complex et la trilogie Infinity Blade, jusqu’à l’honneur de voir notre petite équipe faire partie d’Epic, chaque nouveau chapitre m’a permis d’accomplir quelque chose de nouveau et d’original. Je suis particulièrement fier de l’opportunité que j’ai eue d’aider à créer et façonner Fortnite.”

“Je suis touché d’avoir fait partie de l’équipe qui, chaque jour, tente d’apporter ‘de la joie et de la bonne humeur’ à la communauté Fortnite !”, écrivait-il encore. “Nous adorons vous voir profiter de chaque moment, monter dans le Battle Bus pour la toute première fois, voir la fusée déchirer le ciel, danser avec vos amis après une Victoire Royale, vous faire aspirer dans un trou noir ou être emmené à la mer alors que L’Île se retourne. Je meurs d’impatience de faire l’expérience du futur de Fortnite en tant que joueur à vos côtés ! Les équipes sont entre les meilleures mains et elles travaillent sur des choses fantastiques et énormes !!!”

Donald Mustard a l’intention de prendre du bon temps chez lui désormais. “Je suis impatient de passer du temps avec ma femme et ma famille et je serai toujours reconnaissant envers @TimSweeneyEpic et la famille Epic Games”.

After an incredible adventure, I will be retiring from my role as Chief Creative Officer at Epic this month.

I have enjoyed nearly 25 years in the game industry collaborating with some of the most talented people ever and I am so proud of what we have made together. From the… pic.twitter.com/9KJT9Jg2jr

— Donald Mustard (@DonaldMustard) September 8, 2023