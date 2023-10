Le dernier modèle IA de NVIDIA aide les robots à réaliser des tricks de pen spinning. Des robots qui apprennent à d'autres robots grâce à l'IA.

Le besoin de l’Homme dans le monde des robots, même en tant que professeurs, ne fait que diminuer grâce à l’intelligence artificielle. NVIDIA Research a annoncé tout récemment la création d’Eureka, un agent IA propulsé par GPT-4 qui a entraîné des robots à réaliser des tâches en utilisant des systèmes de récompense. Par exemple, Eureka a appris à une main robotisée à réaliser des figures de pen spinning aussi bien que ce peut faire un humain (et à en juger la vidéo YouTube ci-dessous, mieux que nombre d’entre nous).

Le dernier modèle IA de NVIDIA aide les robots à réaliser des tricks de pen spinning

Eureka a aussi appris à des robots quadrupèdes, habiles de leurs mains, des robots collaboratifs (“cobot”) et d’autres à ouvrir des tiroirs, utiliser des ciseaux, attraper des ballons et une trentaine d’autres tâches. Selon NVIDIA Research, les programmes de récompense basés sur les essais et les échecs sont 80 % plus efficaces que ceux écrits par des experts humains. Les performances des robots se sont, quant à elles, améliorées de plus de 50 %. Eureka sait aussi s’évaluer de lui-même selon les résultats des entraînements, demandant des changements dans les fonctions de récompense le cas échéant.

NVIDIA Research a publié une librairie des algorithmes d’Eureka, encourageant les intéressés à les tester eux-mêmes sur NVIDIA Isaac Gym, “l’application de référence de simulation de la physique pour la recherche sur l’apprentissage par renforcement.”

Des robots qui apprennent à d’autres robots grâce à l’IA

L’idée de robots qui enseignent à d’autres robots a de plus en plus de succès. Un papier de mai 2023 publié dans le journal Transactions on Machine Learning Research présentait un nouveau système baptisé SKILL (“Shared Knowledge Lifelong Learning“), qui permet à des systèmes IA d’apprendre 102 skills différents, dont le diagnostic de maladies depuis des radios de la poitrine ou l’identification des types de fleurs. Les IA partageaient leur savoir, agissant, en quelque sorte, comme des professeurs, les unes avec les autres via un réseau de communication et ont pu apprendre à maîtriser chacun de ces 102 skills. Au MIT ou à l’Université de Bristol, notamment, des chercheurs sont parvenus à utiliser l’IA pour apprendre à des robots à manipuler des objets.