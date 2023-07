Le compte Twitter/X de Kanye West est de nouveau débanni. L'artiste a fait plusieurs promesses et le compte est restreint.

X, le nouveau nom de la plateforme Twitter, a décidé de réinstaurer le compte de Kanye West après l’avoir banni en décembre dernier pour avoir tweeté l’image d’une svastika, comme le rapporte The Wall Street Journal. La plateforme d’Elon Musk a pris cette décision après avoir eu l’assurance que l’artiste ne posterait plus de contenu antisémite ou offensant de quelque sorte. Par ailleurs, des publicités n’apparaitront pas à côté de ses posts et il ne pourra pas monétiser son compte.

Kanye West a eu plusieurs chances avec Twitter/X. En octobre, Elon Musk l’accueillait de nouveau après avoir passé deux ans sans tweeter – mais il n’est resté que peu de temps avant d’être banni à nouveau pour avoir déclaré qu’il passerait en “def con 3 sur les Juifs” -. Peu après, Ye faisait une proposition de rachat – qui n’a pas abouti – de l’app sociale Parler vantant la “liberté d’expression”. Kanye West a aussi payé le prix de ses commentaires passés, de grandes marques comme Adidas et Gap ayant coupé les ponts avec lui.

L’artiste a fait plusieurs promesses et le compte est restreint

Peu de temps après avoir racheté Twitter à l’automne dernier, Elon Musk – qui se définit lui-même comme un “absolutiste de la liberté d’expression” – s’engageait à réétudier les bannissements permanents décidés selon les règles du site, à moins que des lois n’aient été enfreintes. Depuis lors, il a notamment réinstauré le compte de Donald Trump – qui n’a plus tweeté depuis lors – ainsi que des comptes de personnalités très controversées, notamment ceux de néo-nazis reconnus. Il y a quelques mois, le Ministère des Affaires Étrangères d’Israël déclarait Elon Musk responsable de l’augmentation de l’antisémitisme sur le site, ajoutant que Twitter était désormais “rempli de conspirations antisémites et autres discours haineux ciblant les Juifs dans le monde entier.”

Cette annonce survient quelques jours après le grand changement de nom et de logo de Twitter en X. Elon Musk a récemment allumé un projecteur en forme de X sur la façade du quartier général de l’entreprise à San Francisco. X avait alors déclaré aux inspecteurs de la ville que ce signe était temporaire, pour un événement. Et ce week-end, Elon Musk tweetait que le QG resterait présent dans la “magnifique” ville de San Francisco, malgré le fait qu’elle soit actuellement dans une “spirale de la mort”, avec de nombreuses sociétés qui la quittent et un grand nombre d’offres très intéressantes d’autres villes du pays.