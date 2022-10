Kanye West rachète l’app de messagerie controversée Parler

Frustré de son éviction de Twitter et Instagram, Kanye West rachète le réseau social Parler.

La semaine dernière, Kanye West (alias Ye) se faisait exclure de Twitter et Instagram suite à un week-end de posts antisémites. Aujourd’hui, l’histoire prend un nouveau tournant : la star américaine rachète l’app sociale controversée Parler qui prône la “liberté d’expression”. L’opération devrait être finalisée rapidement, dès le quatrième trimestre 2022, selon l’entreprise à qui l’on doit Parler, Parlement Technologies. Le montant n’a pas été révélé.

“Cette acquisition assurera à Parler un rôle dans la création d’un écosystème impossible à faire tomber, où toutes les voix sont bienvenues”, expliquait le PDG de Parlement Technologies, George Farmer. “Dans un monde où les opinions conservatives sont considérées comme controversées, nous devons nous assurer que nous avons le droit de nous exprimer”, ajoutait Kanye West.

Peu après son retour sur Twitter, le chanteur publiait un message antisémite, lequel a fini par être supprimé par Twitter. “Le compte en question a été bloqué suite à une violation des règles de Twitter”, déclarait un porte-parole à ce moment-là. Le rappeur avait aussi partagé une capture d’écran sur Instagram avec un autre message antisémite, et son compte avait aussi été restreint.

Talked to ye today & expressed my concerns about his recent tweet, which I think he took to heart — Elon Musk (@elonmusk) October 11, 2022

Selon le tweet ci-dessus, le possible futur propriétaire de Twitter, Elon Musk, avait exprimé ses craintes quant à son tweet, expliquant qu'”il l’a pris à cœur”. Suffisamment pour aller jusqu’à acheter un service concurrent.

Dans le même temps, Parler a récemment retrouvé sa place sur Google Play après en avoir été banni en janvier 2021 suite à l’insurrection du Capitole américain. Un porte-parole de Google déclarait alors que cette suppression était due au manque, dans l’app, de “règles et d’outils de modération pour supprimer du contenu choquant, comme des publications qui incitent à la violence.” Apple avait supprimé l’app pour des raisons similaires, avant de la restaurer en mai.

Comme les commentaires le suggèrent, Parler et Kanye West applaudissent cette acquisition et y voient là une aubaine pour la liberté d’expression. Cependant, si Parler permet les publications racistes, sexistes ou antisémites comme celle que Kanye West a supprimée de Twitter et Instagram, l’app pourrait être de nouveau supprimée de l’App Store et de Google Play.

Parler avait été lancé en 2018, mais a vu sa popularité exploser après le bannissement de Donald Trump de Twitter et que Ted Cruz et d’autres avaient tweeté qu’ils rejoignaient l’app. Malgré le fait qu’il se déclare être “le réseau social de la liberté d’expression”, certains twittos déclaraient avoir été bannis après avoir rejoint l’app pour troller les plus conservateurs. Parler fait aussi concurrence au propre réseau social de Donald Trump, Truth.