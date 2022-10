Kanye West fait un bref retour sur Twitter et multiplie déjà les dérapages.

Le retour de Kanye West sur Twitter n’aura pas duré bien longtemps. Moins d’une journée après que Elon Musk a fêté son retour sur la plateforme, le rapeur a vu son compte être suspendu pour avoir publié un message antisémite. Ce samedi soir, Kanye West, qui se fait appeler Ye depuis quelque temps, a écrit qu’il irait “death con 3 On JEWISH PEOPLE”, comprenez par là qu’il se mettrait en état d’alerte 3 vis-à-vis des Juifs. Dans le même message, la star américaine s’est défendue, laissant entendre qu’il n’était pas antisémite parce que “les noirs sont Juifs, en fait”.

Selon BuzzFeed News, il aura fallu quelques heures avant que Twitter supprimer son tweet. Cependant, ce dimanche, le message en question n’est pas visible sur le fil de Kanye West. “Le compte en question a été suspendu suite à une violation des règles de Twitter”, déclarait un porte-parole de l’entreprise à Engadget.

Cette suspension survient peu après que le compte Instagram de la star a été restreint par Meta. Dans un post qui a depuis lors été supprimé, Kanye West partageait une capture d’écran d’un message qu’il avait envoyé à Sead “Diddy” Combs dans lequel il laissait entendre que le rappeur était contrôlé par un groupe de Juifs influents et puissants, selon NBC News.

Le American Jewish Committee a condamné le post et les commentaires que Kanye West a faits durant une interview menée par le présentateur de Fox News, Tucker Carlson, il y a quelques jours. “Le comportement de Kanye West cette semaine est profondément troublant, dangereux et antisémite, c’est tout”, déclarait l’organisation sur Twitter. “Il n’a aucune excuse de propager de tels slogans de suprémacistes blancs et d’antisémitisme classique concernant la puissance des Juifs, particulièrement avec l’audience qui est la sienne.”

Après la suspension de son compte Instagram, Kanye West est allé s’en prendre au PDG de Meta, Mark Zuckerberg, sur Twitter. Un post qui est toujours visible sur la plateforme.