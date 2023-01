Donald Trump va récupérer ses comptes Facebook et Instagram

Donald Trump va bientôt récupérer ses comptes Facebook et Instagram, ainsi en a décidé Meta.

Plus de deux ans après avoir instauré le bannissement “jusqu’à nouvel ordre” de Facebook de l’ancien Président des États-Unis Donald Trump, Meta a décidé de réinstaurer son compte. Dans un communiqué, le géant américain explique que Donald Trump pourra récupérer ses comptes Facebook et Instagram “dans les prochaines semaines”, mais précise qu’il y a de “nouveaux garde-fous pour éviter les offenses répétées.”

Cette décision survient après que la campagne de Trump a fait pression pour que Facebook réinstaure son compte sur le réseau social avant les futures primaires présidentielles. Donald Trump avait été privé de Facebook suite à l’attaque sur le Capitole le 6 janvier 2021, après avoir remercié publiquement les manifestants. La gestion par Meta, qui était rapidement passée d’un bannissement de 24 heures à une suspension “permanente”, fut grandement critiquée, y compris par son Conseil de Surveillance. Ce dernier lui reprochait de ne pas suivre ses propres règles et tenter “de fuir ses responsabilités”. Meta était alors revenue sur sa décision, affirmant que le bannissement resterait actif pendant au moins deux ans. Finalement, l’entreprise confirmait que Donald Trump pourrait revenir sur Facebook, mais Nick Clegg, responsable des bonnes pratiques au sein de l’entreprise, expliquait que l’ancien président serait “sujet à de nouvelles sanctions” s’il venait à enfreindre les règles de nouveau.

Aujourd’hui, Nick Clegg annonce que Donald Trump et d’autres personnalités publiques dont les comptes ont été restaurés suite à des suspensions “en lien avec la désobéissance civile” s’exposent à de nouvelles suspensions d’au moins un mois dans l’éventualité où ils déraperaient de nouveau. Meta prendra aussi des mesures pour limiter la portée des publications de Donald Trump si celles-ci contribuent “au même genre de risque que ce qui a conduit au 6 janvier, comme du contenu qui délégitime une élection à venir ou qui est en lien avec QAnon.” Bien que Meta puisse ne pas supprimer totalement ces publications, il explique aussi que l’entreprise envisagera de supprimer le bouton de partage et de les bloquer dans ses systèmes de publicité et de recommandation.

La décision de Meta survient quelques mois après qu’Elon Musk a, lui aussi, restauré le compte Twitter de l’ancien président. Donald Trump n’est pas encore sur cette plateforme, mais préparerait bel et bien son retour, selon un récent rapport de Rolling Stone. Si l’ancien président américain préférait Twitter, sa base d’abonnés sur Facebook fut aussi très importante pendant ses précédentes campagnes.

La suspension de Donald Trump fut aussi le premier test majeur pour le Conseil de surveillance de Meta, que l’entreprise avait justement formé pour gérer la modération de contenus problématiques et les décisions autour de ses règles d’utilisation. Dans un communiqué récent, le conseil déclarait n’avoir “aucun rôle” dans la décision de l’entreprise de restaurer le compte de Donald Trump et il prévoit cependant de “publier une analyse complète de cette affaire dans un futur rapport de transparence trimestriel”.