Après un sondage sur Twitter, Elon Musk annonce qu’il va débannir Donald Trump

Elon Musk a rétabli le compte de Donald Trump sur Twitter. Décision a été prise après l'organisation d'un vote sur la plateforme.

Quelques semaines après son acquisition de Twitter, Elon Musk déclarait qu’il allait tenir l’une de ses promesses, à savoir rétablir le compte de Donald Trump. L’ancien président américain, qui se présente à la Maison Blanche pour la troisième fois, va donc de nouveau pouvoir tweeter.

Le nouveau PDG de Twitter a pris cette décision après les résultats d’un sondage Twitter. Ce vendredi, Elon Musk avait tweeté un sondage demande aux utilisateurs de voter s’il fallait ou non rétablir le compte de l’ancien président. “Vox Populi, Vod Dei” tweetait-il quelque temps plus tard. 24 heures après ce tweet, le sondage était clos et Elon Musk annonçait que le bannissement de Donald Trump allait bien être levé.

Peu après, @realDonaldTrump était de nouveau en ligne, mais l’ancien président n’a encore rien tweeté. Donald Trump affirmait il y a quelque temps qu’il ne retournerait pas sur la plateforme, même si son compte était rétabli.

L’option de lever le bannissement l’a emporté avec 51,8 % des 15 085 458 votes. Pendant que le vote était actif, Elon Musk écrivait recevoir un million de votes par heure, avec “des armées de bots et de trolls” responsables d’une part de cette activité.

Bien que le multimilliardaire ait toujours affirmé qu’il permettrait de réactiver le compte de Donald Trump, il s’était aussi engagé à mettre sur pied un conseil de modération avant de rétablir le moindre bannissement permanent. Ce week-end, il a aussi rétabli certains comptes importants de l’entreprise, dont ceux de Kathy Griffin et Jordan Peterson. À ce moment-là, aucune décision n’avait été prise pour Donald Trump.

Toujours est-il que ce “retour” de l’ancien président sur la plateforme semble davantage une décision d’affaire qu’autre chose. Une manière aussi, peut-être, de tenter de se remettre les publicitaires dans la poche. Après tout, Elon Musk avait déclaré avec force que “Twitter ne peut pas devenir un capharnaüm sur lequel chacun peut dire ce qu’il veut sans conséquence !” Difficile d’imaginer, à l’heure d’écrire ces lignes, l’impact que pourrait avoir cette décision de lever le bannissement de Donald Trump sur la plateforme. À suivre !