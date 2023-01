Facebook Messenger : davantage de fonctionnalités avec les conversations chiffrées

Le chiffrement de bout en bout devient bien plus utile dans Facebook Messenger. Meta ajoute de nombreuses fonctionnalités dans les conversations chiffrées.

Vous n’avez plus besoin d’abandonner la confidentialité du chiffrement de bout en bout dans Facebook Messenger pour profiter de certaines fonctionnalités dont vous ne pouvez plus vous passer. Meta a en effet intégré plusieurs fonctions dans ses conversations chiffrées. Vous pouvez désormais choisir des thèmes, définir des profils pour les conversations de groupe et utiliser des emoji personnalisés ainsi que des réactions. Le statut d’activité et les aperçus de liens web fonctionnent aussi dans ce mode plus sécurisé, et les utilisateurs Android peuvent profiter des Bulles flottantes pour discuter quand ils sont dans une autre app.

Vous serez aussi très certainement plus enclin à utiliser les conversations chiffrées dans la mesure où Meta étend ses tests en faisant du chiffrement bout en bout l’option par défaut pour Facebook Messenger. Vous verrez toutes ces modifications dans certains fils de discussion dans les “prochains mois”, explique l’entreprise. Si vous faites partie du test, vous recevrez une notification.

Meta a commencé à tester le chiffrement par défaut en août dernier. À ce moment-là, la firme de Menlo Park espérait déployer cette mise à jour Facebook Messenger dans le courant de l’année 2023, mais n’avait pas donné de date plus précise, mais cette future extension voit Meta se rapprocher de cet objectif. Messenger ainsi chiffré de bout en bout avait quelque peu rattrapé la version non sécurisée au début de l’année 2022, mais il y avait encore beaucoup à faire.

Meta ajoute de nombreuses fonctionnalités dans les conversations chiffrées

Reste que tout le monde ne sera pas heureux par cette mise à jour. Les autorités de nombreux pays, États-Unis, Royaume-Uni et autre, ont plusieurs fois attaqué le chiffrement de bout en bout. Celles-ci s’inquiètent que ces conversations chiffrées puissent être utilisées pour préparer des opérations sans que les autorités et autres agences de surveillance ne puissent rien voir. Des hommes politiques, comme l’ancien procureur général américain, Bill Barr, ont même demandé à Meta de diminuer le chiffrement en mettant en place des “portes dérobées”. Meta a refusé de le faire et il est aujourd’hui évident que le géant est déterminé à renforcer la confidentialité dans ses produits.