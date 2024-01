Le casting de Rebel Moon a mal vécu la trahison de Kai

Staz Nair, l'interprète de Tarak dans Rebel Moon, a révélé qu'un des plus grands rebondissements de Part One: A Child of Fire a bouleversé les acteurs pendant le tournage.

Tl;dr Le film Rebel Moon de Zack Snyder voit un personnage clé trahir l’équipe menée par Kora.

Le plot twist a bouleversé le casting.

Le personnage de Kai pourrait revenir dans les futurs épisodes.

Le film est fortement influencé par le classique Seven Samurai.

Une trahison bouleversante

Dans le film Rebel Moon – Part One: A Child of Fire, une trahison majeure a bouleversé le casting. Staz Nair, l’une des stars de Rebel Moon sur Netflix, révèle que le personnage de Charlie Hunnam, Kai, trahit son équipe en échange de primes importantes. Cette trahison a particulièrement touché le casting puisqu’une solide camaraderie s’était créée entre eux sur le plateau.

Un lien fort entre les acteurs

Interrogé par The Hollywood Reporter, Staz Nair a expliqué que le lien entre les acteurs s’était renforcé grâce à l’entraînement intensif imposé par le réalisateur américain Zack Snyder. Cette complicité a rendu la trahison du personnage de Kai encore plus difficile à accepter pour le casting.

Possibilité d’un retour

Malgré la mort apparente de Kai dans Rebel Moon – Part One: A Child of Fire, il n’est pas à exclure que le personnage puisse faire son retour dans les prochains épisodes de la saga. En effet, Snyder a déjà montré que la mort n’était pas toujours définitive dans son univers de science-fiction.