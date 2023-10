Le casque Apple Vision Pro aurait actuellement deux gros soucis. La firme de Cupertino trouvera-t-elle les solutions ?

Le casque Apple Vision Pro n’a pas encore de date de commercialisation précise, mais la firme de Cupertino semble avoir déjà deux sérieux soucis avec ce produit. Dans sa dernière newsletter Power On en date, le journaliste Mark Gurman de Bloomberg indique qu’Apple serait à pied d’œuvre pour gommer deux défauts d’importance dans son casque de réalité mixte très attendu. Ce dernier serait trop lourd et obtenir des verres correcteurs pourrait être problématique pour les gens qui en ont besoin.

Le premier des deux problèmes est très facile à comprendre. À l’heure actuelle, le Vision Pro pèse environ 450 grammes et avoir quelque chose d’aussi lourd sur la tête pendant de longues périodes peut aisément conduire à des douleurs sur le cou. Mark Gurman indique que la firme de Cupertino pourrait atténuer le souci sur le premier Vision Pro avec un arceau ou des lanières, mais une solution plus durable serait évidemment de concevoir de futures itérations plus légères.

En ce qui concerne les lentilles sur prescription, un gros problème avec le Vision Pro serait qu’il n’est pas possible de porter des lunettes de vue en plus du casque, une décision que la marque à la pomme a prise pour éviter d’avoir un produit fini trop imposant. Apple s’est associé avec l’entreprise Zeiss pour pouvoir fournir des verres correcteurs qui viennent se fixer sur le Vision Pro, mais Mark Gurman indique que c’est très compliqué de fournir une grande variété d’options de verres aux clients.

La firme de Cupertino trouvera-t-elle les solutions ?

Il serait possible de réaliser des casques personnalisés avec des verres correcteurs intégrés et de livrer ces appareils directement aux clients, mais avec cette solution, le casque ne serait pas utilisable par d’autres personnes – ni même par son propriétaire original si sa vue venait à changer avec le temps -. C’est un souci complexe et il ne semble pas y avoir de solution parfaite, pour le moment du moins.

Il en va souvent ainsi avec les nouvelles technologies. Il faut du temps pour peaufiner tout cela.