Le cadeau de Noël idéal pour initier vos parents au monde des jeux vidéo !

Si vos parents associent les jeux vidéo à l'échec scolaire, l'addiction et la violence, sans comprendre votre passion, nous avons le cadeau de Noël idéal pour éclairer leur lanterne. Curieux de savoir ce que c'est ?

Tl;dr BD éducative pour comprendre les jeux vidéo.

Aborde des sujets comme l’addiction et l’éducation.

Créée par Cookie Kalkair, expert des jeux vidéo.

Disponible dans toutes les librairies depuis le 11 mai.

Les jeux vidéo, un monde à comprendre

Le monde des jeux vidéo est souvent mal compris. Certains y voient une source d’échec scolaire, d’addiction ou de violence. Pourtant, une nouvelle bande dessinée promet d’éclairer ce monde sous un nouveau jour.

Une BD pour déchiffrer les jeux vidéo

Créée par l’auteur et illustrateur Cookie Kalkair, la bande-dessinée “Les jeux vidéo et nos enfants” a pour mission d’expliquer aux parents le monde des jeux vidéo. L’objectif n’est pas d’alimenter les inquiétudes, mais de promouvoir la compréhension et l’accompagnement. Elle aborde des sujets délicats tels que l’addiction aux jeux vidéo, le temps d’écran et l’éducation.

Un auteur qui sait de quoi il parle

Cookie Kalkair n’est pas un novice dans l’industrie des jeux vidéo. Il est un joueur passionné depuis son enfance, un travailleur de l’industrie du jeu vidéo depuis plus de dix ans et, en plus de tout ça, il est père. Il connaît donc bien les questionnements qui entourent l’éducation et les jeux vidéo.

Une oeuvre à découvrir

La bande-dessinée “Les jeux vidéo et nos enfants” est disponible dans toutes les librairies depuis le 11 mai. Pour ceux qui sont intéressés, Cookie Kalkair prévoit également de publier une autre bande-dessinée sur les réseaux sociaux.